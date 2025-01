WWE RAW 6 de enero en Netflix: Horario y cartelera de combates

Se venía anunciando con bombos y platillos y finalmente llegó el día. Este lunes 6 de enero se llevará a cabo el primer episodio de WWE RAW por Netflix, plataforma de streaming que se hizo con los derechos para transmitir cada show de la empresa de lucha libre estadounidense.

La marca roja será la encargada de dar inicio a esta nueva era en WWE, en una velada que se desarrollará en vivo desde el Intuit Dome de Los Angeles, en California.

Para esta especial ocasión hay una nutrida cartelera de interesantes luchas como la de CM Punk ante Seth Rollins o el combate tribal entre Roman Reigns y Solo Sikoa. Además, la escena femenina también marca presencia con la lucha por el título mundial femenino entre la campeona Liv Morgan y la retadora Rhea Ripley.

También se enfrentarán mano a mano Drew McIntyre con Jey Uso, mientras que en las apariciones de lujo que se anunciaron se encuentran la de John Cena, para dar inicio a su gira de despedida de este 2025, además de The Rock, quien de último momento confirmó su asistencia para este Monday Night RAW.

Este nuevo capítulo de WWE RAW se podrá ver este lunes 6 de enero desde las 22:00 horas de nuestro país y también en buena parte de Sudamérica.

A partir de esta fecha, cada evento semanal y premium de WWE se verá exclusivamente a través de Netflix, tanto en Chile como también en la totalidad del continente sudamericano.

The most anticipated match in recent memory. @CMPunk and @WWERollins finally get their hands on one another TONIGHT on the debut of #RawOnNetflix! #WWERaw

📺 8e/5p on @netflix pic.twitter.com/Nksv4RyfaK