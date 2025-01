WWE contará con un invitado de lujo para el primer RAW en Netflix

Una nueva era iniciará para WWE a partir de este 6 de enero, ya que la empresa de lucha libe estadounidense pasará a transmitirse en su totalidad a través de la plataforma Netflix.

El show encargado de darle comienzo a este nuevo formato de WWE será su programa de los lunes Monday Night RAW, el cual al deberse a una ocasión especial tendrá una atractiva cartelera que promete muchas emociones.

Además de las ya confirmadas luchas como el combate tribal entre Roman Reigns y Solo Sikoa o el de CM Punk con Seth Rollins, y las presencias de John Cena para iniciar su gira de retiro o el debut del mexicano Penta El Zero M, se confirmó de última hora una aparición de lujo.

