Emiliano Amor apunta al árbitro tras su expulsión en el Colo Colo vs Huachipato

Colo Colo dejó escapar dos puntos clave en el empate ante Huachipato, pero también sumó otra baja: la expulsión de Emiliano Amor. El zaguero fue claro al apuntar al arbitraje como responsable directo de su salida y del clima adverso que vivió el equipo durante los 90 minutos.

Amor no solo descargó su molestia, también llamó a hacerse cargo del mal momento albo.

🟥 ¿Por qué fue expulsado Emiliano Amor ante Huachipato?

El defensor recibió doble amarilla en un forcejeo que, según él, fue normal y mal sancionado.

"Se apuran en amonestar, no fue nada agresivo", lanzó Amor a Radio ADN. El argentino explicó que la primera amarilla fue exagerada y terminó condicionándolo. "Tenía ganas de sacar amarillas", dijo sobre el árbitro Diego Flores. Aseguró que ni él ni sus compañeros estaban discutiendo ni generando tensión antes de la falta.

🗣️ ¿Qué dijo Emiliano Amor sobre el árbitro y la expulsión de Jorge Almirón?

El defensor cree que el equipo está siendo perjudicado constantemente.

Sobre su técnico, fue enfático: "Jorge esta vez no dijo nada, solo pidió que siguieran una jugada". Según Amor, el DT no insultó al árbitro y la expulsión fue exagerada. "Nos están pasando cosas que no nos gustan", afirmó, dejando entrever un ambiente de molestia interna por los fallos arbitrales.

Los reclamos van al juez Diego Flores. Photosport

📉 ¿Qué autocrítica hizo Emiliano Amor sobre el momento de Colo Colo?

Reconoció que están lejos de la punta y deben hacerse responsables.

Colo Colo está a 15 puntos del líder Coquimbo Unido. Amor lo sabe: "Estamos lejos, hay que hacer autocrítica y hacerse cargo". Aun así, valoró la entrega del equipo y el debut del juvenil Nicolás Suárez, a quien respaldó públicamente tras el empate en el Monumental.

