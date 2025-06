Lo llevó al límite: Stephanie Vaquer hizo sufrir a connotado multicampeón de WWE

La chilena Stephanie Vaquer está arrasando en su paso por WWE, y es que tras ser traspasada a la marca RAW la exponente nacional ha agarrado aún mayor notoriedad de la que ya contaba en NXT, por lo que además destacar con su calidad en el ring, fuera de el también se ha dado el tiempo de participar en otras interesantes instancias.

Luego de tener una gran lucha el pasado lunes en Monday Night RAW, Stephanie Vaquer se lució por su participación en el canal de Youtube Celtic Warrior Workouts, espacio de entrenamientos físicos que pertenece al también luchador Sheamus, uno de los connotados multicampeones de WWE en las últimas dos décadas, portador en más de una ocasión de los títulos máximos de la compañía, además de haber sido monarca de los Estados Unidos, campeón en parejas y ganador de Royal Rumble, Money in the Bank y King of The Ring.

Fue en el episodio número 156 de Celtic Warrior Workouts que Vaquer exigió al límite a Sheamus, basándose en un entrenamiento enfocado mayormente al tren inferior, donde sometió al 'Guerrero Celta' a una rutina que desgastó por completo al colorado y veterano luchador, quien además conoció parte de la historia de La Primera antes de su llegada a WWE.

🔥 Stephanie Vaquer se lució al exhibir la exigente rutina a la que se somete físicamente

La sesión de entrenamientos de Stephanie Vaquer junto a Sheamus, nombrada 'Devil's Kiss' en un guiño a una de las movidas más reconocidas de la chilena, se extendió por aproximadamente media hora, en la que la exponente nacional demostró por qué se encuentra tan bien físicamente y puede jactarse de aquello.

Con ejercicios de fuerza y resistencia para trabajar tren inferior, Vaquer llevó a su límite al luchador irlandés, quien además quedó sorprendido por un gran dato, y es que la oriunda de San Fernando no ha sufrido lesiones importantes a lo largo de su carrera como luchadora.

En tan solo una hora, este episodio en Youtube de Vaquer con Sheamus acumula poco más de 6 mil visualizaciones, además de tener una gran recepción de parte de los fanáticos de WWE.

👏 ¿Quién es Stephanie Vaquer?

Stephanie Vaquer es una luchadora profesional chilena, oriunda de San Fernando, con una amplia y exitosa trayectoria tanto en las principales empresas de México como Japón.

Desde julio de 2024, Stephanie Vaquer es parte de WWE, aventura que arrancó como miembro de la marca NXT, hasta su paso a RAW hace unas cuantas semanas atrás.

😮 ¿Qué edad tiene Stephanie Vaquer?

Stephanie Vaquer nació un 29 de marzo de 1993, actualmente tiene 32 años de edad.

👀 ¿Cómo ver a Stephanie Vaquer en WWE en Chile?

La presencia de Stephanie Vaquer en WWE se puede seguir cada lunes en Monday Night RAW, programa que se transmite en Chile exclusivamente a través de la plataforma de streaming Netflix.

💵¿Cuánto gana un luchador de WWE?

Si bien esa información no es pública, sí se maneja que un sueldo promedio de un luchador en WWE es de 350 mil dólares anuales, equivalentes a unos 27 millones de pesos chilenos por mes