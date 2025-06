Stephanie Vaquer quedó en el camino en Queen of the Ring: Revisa su desempeño

Stephanie Vaquer perdió en la lucha de cuatro esquinas de la primera fase de Queen of the Ring, en una lucha en la que tuvo opciones para avanzar a semifinales, pero finalmente terminó cayendo.

Así fue la derrota de Stephanie Vaquer en Queen of the Ring

Vaquer compitió contra Raquel Rodríguez, Ivy Nile y Asuka, en una lucha muy intensa en que la chilena mostró buenos golpes, pero lamentablemente terminó perdiendo.

Asuka fue la ganadora en un final de infarto, ya que Raquel Rodríguez estaba a punto de ganar, pero en una inesperada jugada apareció Rhea Ripley para sacarla del camino y frustrar su victoria.

ASUKA AND STEPHANIE VAQUER ONE ON ONEpic.twitter.com/01qNs09qBf — WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) June 17, 2025

¿Cuándo se llevan a cabo las rondas finales de Queen of the Ring?

Las semifinales y final de Queen of the Ring se llevarán a cabo el 28 de junio en el Metlife Stadium de East Rutherford de New Jersey, el mismo día del King of the Ring, misma competencia, pero en hombres.