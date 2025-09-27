La chilena Stephanie Vaquer cumplió su primera semana como campeona mundial femenina de WWE, título que porta desde que lo ganara el pasado fin de semana en Wrestlepalooza.

En su actual estatus como monarca de la división femenina, la luchadora chilena no pierde tiempo y este último viernes conoció el primer gran desafío que tendrá en las próximas semanas con un interesante premio a conseguir.

⚔️ Stephanie Vaquer tendrá una lucha de campeona vs campeona en Crown Jewel

En la más reciente edición de Friday Night SmackDown se había anunciado una triple amenaza entre la vigente campeona femenina de WWE, Tiffanny Stratton, Jade Cargill y Nia Jax, donde la triunfadora se enfrentaría a Stephanie Vaquer en WWE Crown Jewel: Perth, en Australia, en busca de conquistar un inédito título que solo se disputa en dicho evento desde el pasado 2024.

Finalmente, fue Stratton la que defendió con éxito su presea y se alzó victoriosa, confirmándose así como rival de La Primera para el evento que tendrá lugar en tierras oceánicas el próximo 11 de octubre.

Vaquer va a la caza de otro logro en WWE/ © WWE

🔥 ¿Qué está en juego en la lucha entre Vaquer y Stratton en Crown Jewel: Perth?

Tanto Vaquer como Stratton se enfrentarán como campeonas femeninas de WWE en busca del campeonato Crown Jewel, para definir quien es la indiscutida monarca de la división en la compañía estadounidense.

Hay que tener en cuenta que para esta contienda ninguna de las dos pone sus respectivos títulos en juego, sino que solo se define a la ganadora del cetro Crown Jewel.

