El ring más grande del mundo llega a las consolas y ya hay opciones para comprarlo en Chile a muy buen precio.

WWE 2K26 es la nueva entrega del videojuego oficial de la WWE, y además de traer al legendario CM Punk como rostro de la portada, tiene un motivo extra para emocionarse en nuestro país: Stephanie Vaquer, la primera chilena en aparecer en un videojuego oficial de la WWE, vuelve a estar en el roster, esta vez como campeona mundial.​

🗓️ ¿Cuándo sale WWE 2K26 en Chile?

El juego tiene dos fechas de lanzamiento según la edición que elijas:

6 de marzo de 2026 : Acceso anticipado de 7 días para quienes compren las ediciones King of Kings, Attitude Era o Monday Night War​

: Acceso anticipado de 7 días para quienes compren las ediciones King of Kings, Attitude Era o Monday Night War​ 13 de marzo de 2026: Lanzamiento oficial de la Edición Estándar

El juego está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC (Steam)​. Si reservas antes del 12 de marzo de 2026, recibes una copia digital de WWE 2K25 como bonificación en PlayStation.

Stephanie Vaquer: La campeona chilena que vuelve al juego

La luchadora chilena Stephanie Vaquer ya había hecho historia en 2025 al convertirse en la primera chilena en aparecer en un videojuego oficial de WWE, cuando se incluyó como parte del DLC “New Wave Pack” de WWE 2K25.

Ahora, en WWE 2K26, “La Primera” regresa con aún más protagonismo: aparece en el tráiler oficial con su traje de la oportunidad con el que se coronó campeona mundial de la WWE, consolidando su lugar entre las más de 400 superestrellas y leyendas disponibles en el juego. Es la segunda vez que Vaquer está en la saga y la primera en que lo hace como campeona, un hito que pone a Chile en el mapa del wrestling mundial.

New look at Women's World Champion Stephanie Vaquer's entrance in WWE 2K26pic.twitter.com/wvVdtX19D2 — WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) February 28, 2026

¿Cuáles son las ediciones de WWE 2K26?

La WWE y 2K Games lanzaron cuatro ediciones del juego, desde la más básica hasta la más completa:

Edición Estándar : Juego base + bono de reserva (Paquete Joe Hendry)

: Juego base + bono de reserva (Paquete Joe Hendry) Edición King of Kings ($99.900): Juego base + 7 días de acceso anticipado + 32.500 VC + Pase Ringside Prémium

($99.900): Juego base + 7 días de acceso anticipado + 32.500 VC + Pase Ringside Prémium Edición Attitude Era ($120.000): Todo lo anterior + Paquete Attitude Era (The Rock ’99, Kane ’98, Chyna ’97)

($120.000): Todo lo anterior + Paquete Attitude Era (The Rock ’99, Kane ’98, Chyna ’97) Edición Monday Night War ($150.000): La edición más completa, incluye el Paquete Monday Night War completo

La edición de Attitude Era es la más demandada por los fans | © wwe.2k

🛒 ¿Dónde comprar WWE 2K26 más barato en Chile?

Tiendas digitales con el precio más bajo

Si buscas la opción más económica, las tiendas de juegos digitales con cuenta compartida son la alternativa más accesible:

Juegos Digitales Chile : Edición Estándar PS5 desde $35.100 CLP , Xbox desde $37.800 CLP

: Edición Estándar PS5 desde , Xbox desde Storegames Chile: Edición Estándar Nintendo Switch 2 desde $36.900 CLP

Tiendas chilenas con preventa activa

Las cadenas especializadas en videojuegos ya tienen disponible la preventa de WWE 2K26 en Chile:

Weplay : Preventa activa con destaque especial de Stephanie Vaquer. Disponible en todas sus tiendas a lo largo del país.

: Preventa activa con destaque especial de Stephanie Vaquer. Disponible en todas sus tiendas a lo largo del país. Bestmart: También confirmó la disponibilidad del juego destacando a la campeona chilena.

Tiendas digitales oficiales

Las plataformas oficiales tienen sus propios precios en pesos chilenos:

PlayStation Store : Disponible con bono de reserva especial (copia digital de WWE 2K25 gratis hasta el 12 de marzo).

: Disponible con bono de reserva especial (copia digital de WWE 2K25 gratis hasta el 12 de marzo). Microsoft / Xbox Store : Todas las ediciones disponibles, con bono de 15.000 MV adicionales en preventas.

: Todas las ediciones disponibles, con bono de 15.000 MV adicionales en preventas. Nintendo eShop: Edición Estándar para Switch 2 disponible con bono del Paquete Joe Hendry.​

💰 ¿Cuál es el precio más barato de WWE 2K26 en Chile?

De menor a mayor precio, el ranking queda así: