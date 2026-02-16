La presencia chilena volvió a marcar territorio en la lucha libre mundial. Este lunes 16 de febrero, Stephanie Vaquer se tomó un segmento del Monday Raw y cambió el tono de una entrevista que parecía rutinaria.

La actual Campeona Mundial Femenina de WWE apareció cuando Liv Morgan, ganadora del Royal Rumble, evitaba confirmar a qué campeona enfrentará en WrestleMania. Lo que vino después no fue un simple cruce de palabras: fue una declaración de principios.

🔥 ¿Qué pasó entre Stephanie Vaquer y Liv Morgan en Raw?

Stephanie Vaquer interrumpió la entrevista de Liv Morgan en Raw y la encaró directamente por sus declaraciones. La chilena cuestionó el discurso de “trabajo duro” de la estadounidense y defendió su propio camino hasta el título.

Mientras Morgan, acompañada por Dominik Mysterio, aseguraba que se tomaría su tiempo para decidir a qué campeona retar en WrestleMania, Vaquer no dudó en confrontarla en vivo.

“Tú hablando de trabajo duro, ¿de qué me hablas? No has sacrificado nada”, lanzó la chilena, elevando la tensión del segmento. El público reaccionó de inmediato ante un intercambio que se volvió personal.

🇨🇱 El mensaje de Stephanie Vaquer desde Chile a WWE

Vaquer puso sobre la mesa su historia. Recordó que nació en Chile, “un país donde no existe la lucha libre” a gran escala, y que tuvo que conquistar Japón, México y Latinoamérica antes de llegar a WWE.

“Pasé por el infierno y lo hice mío”, afirmó con firmeza, dejando claro que su cinturón no representa sólo un logro individual, sino también a todas las niñas y mujeres que sueñan con abrirse camino.

La campeona fue más allá y desafió abiertamente a Morgan: “Si me retas, te demostraré qué es ser una real campeona”. Una frase que ya circula con fuerza en redes sociales y que instala presión rumbo a WrestleMania.

Liv Morgan just left in tears 🥺



Will @YaOnlyLivvOnce pick @Steph_Vaquer to face for the WWE Women's World Title at WrestleMania? pic.twitter.com/E3fTPM0JAo — WWE (@WWE) February 17, 2026

🎭 El camino a WrestleMania tras el Royal Rumble

Liv Morgan, como ganadora del Royal Rumble, tiene el derecho de elegir a qué campeona enfrentará en WrestleMania. Sin embargo, tras el cruce con Vaquer, la decisión ya no parece tan sencilla.

El segmento terminó con Morgan visiblemente afectada, abandonando la escena entre lágrimas. La imagen contrastó con la seguridad de la chilena, que sostuvo el campeonato con determinación.

El escenario está planteado. WWE construye así una rivalidad con carga emocional y narrativa potente, donde Stephanie Vaquer no sólo defiende un título, sino también su historia y origen.