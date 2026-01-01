El sueño de Las Vegas se hace realidad poco apoco. Stephanie Vaquer, luchadora chilena de 32 años oriunda de San Fernando, se prepara para protagonizar uno de los combates más esperados de Wrestlemania 42. Según reportaron BodySlam y EWrestlingNews, WWE ya tiene grandes planes para “La Primera” en el evento más importante del año, programado para el 18 y 19 de abril de 2026 en el Allegiant Stadium.

​El 2025 fue histórico para Vaquer. Conquistó cuatro títulos en un mismo año: el Campeonato Norteamericano Femenino, el Campeonato Femenino de NXT, el Campeonato Mundial Femenino y el Crown Jewel. Ninguna luchadora en la historia de WWE había logrado tal hazaña en su año debut.

​🏆 Los 5 hitos de Stephanie Vaquer en WWE durante el 2025

Vaquer hizo historia múltiple veces durante el año:

​1️⃣ 15 de febrero: Ganó el Campeonato Norteamericano Femenino de NXT, convirtiéndose en la primera chilena y sudamericana en ganar un título WWE

2️⃣ ​11 de marzo: Conquistó el Campeonato Femenino de NXT en Winner Takes All Match contra Giulia, transformándose en la primera doble campeona individual de NXT

3️⃣ ​30 de mayo: Ascendió oficialmente al roster de RAW

​4️⃣ 20 de septiembre: Derrotó a IYO SKY en Wrestlepalooza para ganar el Campeonato Mundial Femenino, siendo la primera latinoamericana en lograrlo

​5️⃣ 11 de octubre: Venció a Tiffany Stratton en Crown Jewel Perth para alzarse como la segunda ganadora del Campeonato Crown Jewel Femenino

🥊 Las posibles rivales de Stephanie Vaquer en Wrestlemania 42

Dos nombres suenan con fuerza: Becky Lynch y Rhea Ripley. Ambas superestrellas están siendo consideradas como posibles retadoras al título mundial de Vaquer en el gran evento de Las Vegas.

​Un enfrentamiento contra Becky Lynch representaría un choque generacional épico entre la leyenda irlandesa y la nueva estrella latinoamericana. Por otro lado, una batalla contra Rhea Ripley ofrecería un duelo de intensidad física devastadora entre dos de las luchadoras más carismáticas del momento.

Existe una tercera contrincante en carpeta, pero con menos fuerza que las dos anteriores. Se trata de Liv Morgan, quien retornó a la actividad tras una larga lesión y se espera que Triple H le de una opción por el título mundial femenino durante el verano y que tenga una lucha estelar en Wrestlemania frente a Stephanie Vaquer.

📅 El camino de Stephanie Vaquer rumbo a Wrestlemania 42

El camino hacia Las Vegas incluye dos obstáculos cruciales:

31 de enero de 2026: Royal Rumble en Arabia Saudita, primer Royal Rumble fuera de Norteamérica. La chilena ya está confirmada en la cartelera, solo resta saber si defenderá su título mundial o participará de la batalla real.

​28 de febrero de 2026: Elimination Chamber en Chicago, donde podría defender o disputar el título mundial en la brutal estructura de acero.

​

🌎 El impacto de Stephanie Vaquer en Latinoamérica

Vaquer no solo conquistó títulos en 2025, también abrió puertas para toda una generación. Su apodo “La Primera” cobra cada día más sentido: primera chilena en WWE, primera sudamericana campeona, primera latinoamericana con un título mundial, primera luchadora con cuatro campeonatos en un año.

​El reconocimiento llegó incluso con el Slammy Award 2025 como Superestrella Revelación del Año, confirmando que WWE apuesta fuerte por su futuro.