Stephanie Vaquer sigue haciendo historia en la WWE. La chilena, campeona mundial de la compañía estadounidense, consiguió un nuevo hito este sábado en Crown Jewel Perth 2025.

La oriunda de San Fernando derrotó a Tiffany Stratton en un duelo de campeona vs campeona y se quedó con el Campeonato Crown Jewel Femenino, alzándose como monarca indiscutida de la empresa norteamericana.

🤩 Stephanie Vaquer sigue brillando en la WWE

‘La Primera’, como es apodada Vaquer, se lució en el ring y aplicó a su rival lo mejor de su repertorio par poder superarla en tierras australianas.

Luego de aplicar sus movidas más efectivas, finalmente Stephanie Vaquer se impuso a Stratton por conteo de tres para quedarse con el Campeonato Crown Jewel Femenino.

🏆 ¿Cuántos títulos tiene Stephanie Vaquer en WWE?

Con su coronación en Crown Jewel Perth, Stephanie Vaquer consiguió su cuarto título en WWE. En NXT se quedó con el campeonato femenino y con el norteamericano, mientras que en el roster principal ya conquistó el título mundial y el cinturón de Crown Jewel.