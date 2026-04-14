La espera terminó. La WWE confirmó oficialmente su regreso a Chile como parte del “WWE South America Live Tour 2026”, una gira que recorrerá cuatro países del continente y que tendrá su cierre en Santiago. El evento se realizará el sábado 12 de septiembre en el Movistar Arena, marcando el retorno de la compañía tras su última visita en 2019.

El anuncio generó alto interés entre los fanáticos, no solo por el regreso en sí, sino por la presencia de superestrellas de Monday Night Raw y el posible protagonismo de la chilena Stephanie Vaquer, actual campeona mundial femenina. En ese contexto, ya se habilitó el proceso clave: el acceso a la preventa de entradas.

¿Cuándo es la WWE en Chile 2026 y dónde se realizará?

La WWE se presentará en Chile el:

Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026

sábado 12 de septiembre de 2026 Lugar: Movistar Arena, Santiago

Chile será la última parada de la gira sudamericana, que incluye:

9 de septiembre → Quito (Ecuador)

10 de septiembre → Bogotá (Colombia)

11 de septiembre → Buenos Aires (Argentina)

12 de septiembre → Santiago (Chile)

El cierre en territorio nacional aumenta la expectativa por un evento de mayor impacto.

¿Cómo comprar entradas para WWE en Chile 2026?

Por ahora, la venta de entradas no está habilitada de forma directa. El primer paso obligatorio es registrarse en la preventa oficial.

Para acceder:

Ingresar al sitio oficial de WWE Completar el formulario de registro Esperar el correo con acceso exclusivo a preventa

Datos solicitados:

Nombre y apellido

Correo electrónico

País

Ciudad

Código postal

Tras completar el proceso, WWE confirma el registro con el mensaje: “Recibirás información exclusiva de preventa apenas esté disponible”. Esto posiciona al registro como la única vía oficial anticipada para comprar entradas.

SUDAMERICAAAA 🗣️📷 estamos de regreso.



Nos vemos en Septiembre, el pre-registro ya se encuentra abierto en https://t.co/0qS6WpN3k5 📷🫡 pic.twitter.com/Ubrxon7zAb — WWE Español (@wweespanol) April 14, 2026

¿Cuándo comienza la preventa de entradas WWE Chile 2026?

La fecha exacta de la preventa aún no ha sido confirmada, pero el proceso ya está activo mediante registro.

Lo que sí está claro:

La preventa será exclusiva para usuarios registrados

El acceso llegará vía correo electrónico

Se habilitará antes de la venta general

Por tendencia en eventos similares, este tipo de preventa suele agotarse rápidamente.

¿Cuánto cuestan las entradas para WWE en Chile 2026?

Los precios oficiales aún no han sido publicados, pero se espera una estructura similar a eventos anteriores en el Movistar Arena.

Rango estimado:

Sectores altos → desde $25.000 a $40.000

Platea media → $50.000 a $90.000

Cancha o ringside → sobre $120.000

Estos valores pueden variar según ubicación, demanda y paquetes VIP.

¿Qué luchadores vendrán a WWE Chile 2026?

La WWE adelantó parte del roster que podría presentarse en la gira:

Stephanie Vaquer

Seth “Freakin” Rollins

Becky Lynch

The Usos

Gunther

Penta

Oba Femi

El Grande Americano

La cartelera final se confirmará semanas antes del evento.

¿Por qué el regreso de WWE a Chile genera tanta expectativa?

Porque marca el retorno de la compañía tras siete años y llega en un contexto distinto: con presencia chilena en el circuito global.

El caso de Stephanie Vaquer cambia el escenario. Su posible participación convierte el evento en algo más que un show internacional: lo transforma en una cita con identidad local. Además, el hecho de cerrar la gira en Santiago suele implicar un espectáculo más completo en producción y cartelera.

Si quieres asegurar tu entrada, el primer paso es claro: registrarte ahora en la preventa. Cuando se liberen los tickets, la diferencia entre alcanzar o quedarse fuera estará en ese correo.