Esta noche Stephanie Vaquer tendrá una complicada defensa de título en una nueva versión del Monday Night Raw, evento que vuelve a suelo americano, tras la gira de Royal Rumble por el oriente medio. Hasta el cierre de esta edición, el plato fuerte será la pelea por el título femenino y con reglas de lucha callejera en Filadelfia ante la luchadora texana Raquel Rodríguez.

El resto del programa tendrá a los ganadores del Rumble masculino y femenino.

📅 ¿Cuándo y a qué hora ver a Stephanie Vaquer en la defensa del Campeonato Mundial Femenino de WWE?

La ocasión será esta noche en el WWE Monday Night RAW 2 de febrero que se llevará a cabo en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia (Estados Unidos), en una nueva jornada vibrante de lucha libre. Precisamente luego del evento Royal Rumble que se disputó el sábado pasado.

La velada comienza a las 22:00 horas de Chile, aunque el horario exacto de la lucha de Stephanie Vaquer vs Raquel Rodríguez no está definido, ya que el programa de estos eventos es dinámico. La única certeza es que será una pelea callejera y que La Primera espera poner fin al feudo con Rodríguez.

📺 ¿Dónde ver a Stephanie Vaquer vs Raquel Rodríguez por el Campeonato Mundial Femenino de WWE?

La batalla de Stephanie Vaquer contra Raquel Rodríguez por el título del Campeonato Mundial Femenino en el Monday Night RAW 2 de febrero será transmitida por la aplicación de pago Netflix, la única señal que transmite WWE en Latinoamérica.

La Primera @Steph_Vaquer vs @RaquelWWE for the Women's World Championship in a Philadelphia Street Fight NEXT WEEK 🔥 pic.twitter.com/DLYXtrRxRp — WWE (@WWE) January 27, 2026

📋 Cartelera completa de WWE Monday Night RAW 15 de diciembre

Campeonato Mundial Femenino: Stephanie Vaquer (c) vs. Raquel Rodríguez / Lucha Callejera

Festejo de Liv Morgan tras quedarse con el Rumble Femenino

tras quedarse con el Rumble Femenino Roman Reings regresa a Raw, también como ganador del Rumble

