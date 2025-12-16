La chilena Stephanie Vaquer cada vez va tomando más relevancia en WWE y no solo por su trabajo en el ring como campeona mundial femenina, figura que justamente le va permitiendo tomar otra posición en la empresa de lucha libre más importante del planeta.

Teniendo en cuenta que se aproximan las fiestas de fin de año como la Navidad y el Año Nuevo en todo el mundo, Stephanie Vaquer se animó a entregar un mensaje dirigido hacia la gente con el fin de generar consciencia y sobre todo de precaución ante una problemática que suele presentarse en estas festividades.

👏 Stephanie Vaquer entrega un potente mensaje a sus seguidores en este término del 2025

Durante este lunes recién pasado, La Primera publicó en su cuenta de X un mensaje en colaboración con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, agencia dependiente del gobierno de los Estados Unidos que tiene como misión el salvar vidas y prevenir o reducir los accidentes vehiculares.

En el registro, Stephanie Vaquer señala que: “En esta vida tú luchas duro por todo lo que tienes, tú carrera, tu familia y tus metas. No dejes que malas decisiones destruyan todo. Si vas a beber no conduzcas, llama a un amigo, pide un vehículo o ten un plan, porque una mala decisión puede costarte todo”,

“Cualquier cosa es mejor que arriesgarlo todo. Mantente fuerte y conduce sobrio o no conduzcas en absoluto”, remata el potente mensaje de la exponente chilena de la mejor lucha libre del mundo.

El mensaje de Stephanie Vaquer para estas fiestas de fin de año: