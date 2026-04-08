Stephanie Vaquer encendió las alertas de cara a su participación en Wrestlemania 42: una publicación en redes sociales generó dudas sobre su participación en el gran evento de la WWE a menos de dos semanas de que se lleve a cabo, por lo que se espera rápidamente una aclaración de la chilena.

Vaquer es una de ls grandes estrellas de la velada doble que se realizará en Las Vegas, por lo que esto obviamente genera preocupación en Triple H y toda la plana mayor de la empresa de lucha libre norteamericana, ya que su lucha genera gran interés en esas tierras, pero también en Sudamérica.

¿Por qué se duda de la participación de Stephanie Vaquer en WWE?

Resulta que a través de sus perfiles sociales, Stephanie Vaquer pidió ayuda para resolver temas legales en Estados Unidos, algo que de inmediato generó la alarma de cara a Wrestlemania 42.

“Chilenos en USA, soy la única que tiene problemas con el Consulado de Chile en Miami (@ConsuladoCMiami)??? Nunca contestan llamadas ni correos y necesito solucionar papeles, que puedo hacer? No puedo estar viajando a Miami cada vez que tengo una pregunta……”, señaló Vaquer.

Chilenos en USA, soy la única que tiene problemas con @ConsuladoCMiami ??? Nunca contestan llamadas ni correos y necesito solucionar papeles, que puedo hacer?

No puedo estar viajando a Miami cada vez que tengo una pregunta…… — Stephanie Vaquer (@Steph_Vaquer) April 8, 2026

Si bien la chilena no apunta a que este tema afecte su participación en Wrestlemania, la cercanía del evento hace que sus fanáticos se pregunten si está en duda o no su participación.

De todas maneras, horas después Stephanie Vaquer publicitó un Meet and Greet (que los fanáticos la conozcan y compartan con ella) en el evento de lucha libre en Las Vegas, lo que en algo calma la ansiedad de sus fans.

¿Cuándo participa Stephanie Vaquer en Wrestlemania 42?

En caso de que se mantenga tal como está la programación, Stephanie Vaquer disputará la lucha co-estelar del sábado 18 de abril en Wrestlemania 42, en la que pondrá en juego su cinturón del Campeonato Mundial Femenino WWE contra Liv Morgan.

Morgan también encendió la incertidumbre hace algunas horas, ya que tra ser agredida de forma brutal por la misma Vaquer en el último Monday Night RAW y quedar con un gran chichón en su frente se puso en duda su participación, lo que la misma estadounidense se encargó de descartar.

Para ver este evento debes acceder a Netflix, que transmite toda la temporada de la WWE en Latinoamérica.

Revisa todos los detalles de la participación de Stephanie Vaquer en Wrestlemania 42 en nuestro sitio Al Aire Libre.