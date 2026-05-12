Rogelio Reyes, luchador profesional conocido como “Cuatrero” fue condenado a 12 años y 8 meses de cárcel tras ser declarado culpable de violencia intrafamiliar y tentativa de femicidio en contra de su expareja, Stephanie Vaquer.

Según reveló Infobae, la resolución emitida por un juez de la Ciudad de México, le permitiría a Reyes acceder a ciertos beneficios legales en el futuro, entre ellos, la posibilidad de solicitar una reducción de condena por buena conducta. Sin embargo, esto aplicaría cuando haya cumplido la mitad de la pena impuesta por las autoridades.

Además, al tiempo total de prisión se le descontaran alrededor de dos años, los cuales corresponden al período que permaneció en prisión preventiva justificada entre el 2023 y 2025.

La denuncia de Stephanie Vaquer contra el Cuatrero

De acuerdo a la información entregada por Infobae, el caso comenzó en 2023 cuando la luchadora chilena denunció formalmente a Rogelio Reyes por una presunta agresión al interior de un departamento ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.

La Fiscalía, luego de revisar pruebas, testimonios y dictámenes médicos, reclasificó el expediente como tentativa de femicidio.

Mientras se llevó a cabo el proceso, Cuatrero permaneció bajo prisión preventiva, pero luego recuperó su libertad e incluso participó en algunas actividades relacionadas a la lucha libre. Finalmente la semana pasada un juez lo declaró culpable a los cargos que se le imputaban y este martes se conoció la sentencia definitiva.

¿Qué ha dicho Stephanie Vaquer sobre la condena de “Cuatrero”?

Hasta el momento, Stephanie Vaquer no ha emitido ningún tipo de declaración luego de la condena del Cuatrero, quien deberá pasar más de 12 años de prisión por violencia intrafamiliar y tentativa de femicidio.

Sin embargo, el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la chilena expuso un potente mensaje en sus redes sociales. “Este Día de la Mujer, un abrazo enorme a todas, en especial a las que, igual que yo, denunciamos bajo miedo y amenazas. Él sigue libre, pero yo sigo viva y seguiré peleando por la verdad y la justicia hasta el final”, dijo en aquel entonces.