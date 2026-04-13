El único combate de Wrestlemania 42 que ha tenido una historia que ha crecido hasta alcanzar su peak de tensión es la de Stephanie Vaquer y Liv Morgan, quienes disputarán el Campeonato Mundial femenino de WWE el próximo sábado 18 de abril.

La semana pasada la chilena irrumpió en los bastidores y atacó con violencia a la norteamericana. Hoy Liv Morgan tuvo su gran revancha, aprovechó su oportunidad y atacó por la espalda a Vaquer.

La Primera siempre ha mantenido la compostura en cada uno de sus feudos, pero hoy Morgan la llevó al extremo y se vio, por primera vez, descontrolada.

Vaquer y Morgan dejaron a una lesionada

El ataque de Liv Morgan y la respuesta de Stephanie Vaquer dejaron una consecuencia real y fuera de libreto.

En medio de las dos luchadoras quedó la presentadora Cathy Kelley, quien estaba realizando una entrevista a Vaquer por su debut en Wrestlemania. El ataque de Morgan fue tan salvaje que se llevó por delante a La Primera y Kelley, quien cayó mal golpeándose la cabeza y doblándose el tobillo.

Cathy Kelley necesito de asistencia para poder dejar la zona de ringside.

Even @catherinekelley got caught in the FIGHT between @YaOnlyLivvOnce and @Steph_Vaquer 😳



Let's all wish her a speedy recovery! pic.twitter.com/DTxMss1kTJ — WWE (@WWE) April 14, 2026

¿Cuándo pelean Stephanie Vaquer y Liv Morgan en Wrestlemania 42?

Stephanie Vaquer y Liv Morgan llevarán su gran rivalidad a Wrestlemania, donde se enfrentarán el sábado 18 de abril. La jornada inicia a la 19:00 horas de Chile y el combate de La Primera no será antes de las 22:15 horas.