Stephanie Vaquer y Liv Morgan tuvieron un duro cruce a un día de verse las caras en la disputa del Campeonato Mundial Femenino WWE en Wrestlemania 42, evento que tendrá lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Estados Unidos), y en el que la chilena disputará uno de los combates más esperados por los fanáticos de la lucha libre a nivel mundial.

Han sido semanas de muchas provocaciones entre Vaquer, actual dueña del cinturón, y Morgan, quien la retará como vigente ganadora de Royal Rumble. De hecho, la norteamericana apareció en el frente a frente previo a la pelea con varias marcas en su rostro, la mayoría de ellas provocada por la estrella chilena.

Así fue el cruce de Stephanie Vaquer y Liv Morgan antes de Wrestlemania 42

Liv Morgan salió a la escena en un escenario instalado en las afueras del estadio T-Mobile Arena de Las Vegas. Lo primero que llamó la atención fue la polera de la estadounidense, con un mensaje dedicado a Stephanie Vaquer, que tenía el mensaje: “Tu madre es basura”.

“Respetaba mucho lo que hace Stephanie Vaquer y consideraba que era una gran campeona. Sée que trabajó muy duro para llegar donde está. Vi que estábamos en la misma cara de la moneda, pero ella se encargó de juzgarme, menospreciarme y desacreditar mi carrera“, djo Moragan con ironía y rabia.

“Oye, Stephanie. Mira como me dejaste la cara. Crees que me haces daño pero solo me das risa. Porque hagas lo que hagas, nunca lograrás que sea fea ¡Ven por mí! Perdedora“, añadió, aunque la respuesta de Vaquer no se hizo esperar.

Vaquer respondió: “Por su puesto, escapa. Eres mejor cantante que luchadora. Ella quiere hablar de mi mamá, yo puedo hablar de ella, pero no lo haré porque tengo clase. Mañana patearé su trasero. Liv, bienvenida a mi infierno”.

¿Cuándo y a qué hora es la lucha de Stephanie Vaquer vs Liv Morgan en WrestleMania 42?

Stephanie Vaquer y Liv Morgan protagonizarán la pelear co-estelar de la primera jornada de WrestleMania 42 este sábado 18 de abril, disputándose el Campeonato Mundial Femenino de la WWE, cinturón que actualmente posee la chilena. Dependiendo siempre de las luchas anteriores, Vaquer deberí estra ingresando al cuadrilátero cerca de las 22:00 horas de Chile.

Para ver a Stephanie Vaquer en WresteMania 42 debes acceder a Netflix, plataforma que transmite casi la totalidad de las veladas de WWE de la temporada.