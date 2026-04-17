WrestleMania 42 es, sin exageración, el evento de lucha libre más importante del año. Se trata de la gran vitrina donde la WWE reúne a sus mayores estrellas para disputar los títulos más codiciados de la compañía, y esta edición promete ser histórica: el espectáculo regresa al Allegiant Stadium de Las Vegas el 18 y 19 de abril de 2026 con una cartelera que incluye nombres como CM Punk, Roman Reigns, Cody Rhodes y Randy Orton.

Pero si hay un nombre que tiene a Chile de pie frente a la pantalla, ese es el de Stephanie Vaquer, la luchadora chilena que llega al evento más grande de la WWE como Campeona Mundial Femenina para defender su título ante Liv Morgan. Por primera vez en la historia, una chilena protagoniza uno de los combates más esperados de WrestleMania, convirtiéndose en una superestrella mundial y en la figura latina más destacada de la noche.

¿A qué hora combate Stephanie Vaquer en Wrestlemania 42?

Ambas noches de WrestleMania 42 comienzan a las 18:00 horas de Chile El combate de Stephanie Vaquer vs. Liv Morgan está confirmado para la Noche 1 del sábado 18 y si el programa no sufre retrasos, su combate iniciará cerca de las 22:00 horas.

¿Dónde ver a Stephanie Vaquer WrestleMania 42 EN VIVO?

En Chile, WrestleMania 42 se transmite exclusivamente por Netflix en vivo, disponible para cualquier plan de suscripción de la plataforma. No habrá transmisión por TV abierta ni cable. Solo necesitas tener una cuenta activa de Netflix para disfrutar de ambas noches en directo.

Cartelera de WrestleMania 42

Noche 1 de WrestleMania

Cody Rhodes vs. Randy Orton — Campeonato Indiscutido WWE

El campeón Cody Rhodes defiende el título indiscutido ante Randy Orton, sorpresivo ganador de la Elimination Chamber. Un duelo entre el hombre que “acabó su historia” y una leyenda que busca el oro por última vez.

En #WrestleMania Randy Orton buscará su Campeonato Mundial No. 15 frente a nada más y nada menos que Cody Rhodes 💥😱



No te lo pierdas en vivo por Netflix para México, España, Centro y Sudamérica 📺 pic.twitter.com/yvTWvHmmsB — WWE Español (@wweespanol) March 10, 2026

Stephanie Vaquer vs. Liv Morgan — Campeonato Mundial Femenino

El combate más esperado en Chile y Latinoamérica. La chilena Stephanie Vaquer pone en juego su Campeonato Mundial Femenino de Raw ante Liv Morgan, ganadora del Royal Rumble Femenino. Dos estilos opuestos dentro del ring, con “La Primera” decidida a retener ante la multitud de Las Vegas.

En #WrestleMania La Primera Stephanie Vaquer estará defendiendo el Campeonato Mundial Femenino ante La Güerita Liv Morgan 💥😱⁣

⁣

No te lo pierdas en vivo por Netflix para México, España, Centro y Sudamérica 📺 pic.twitter.com/EEH93HndcU — WWE Español (@wweespanol) March 11, 2026

Seth Rollins vs. Gunther — Combate individual

Dos de los mejores luchadores en activo se miden en un combate que promete ser técnicamente impecable. Rollins busca reivindicarse ante el poderoso campeón europeo.

Tras lo ocurrido recientemente, Gunther se enfrentará mano a mano con Seth Rollins en #WrestleMania 💪😤

⁣⁣⁣⁣

No te lo pierdas en vivo por Netflix para México, España, Centro y Sudamérica 📺 pic.twitter.com/kVxW7fL618 — WWE Español (@wweespanol) March 31, 2026

AJ Lee vs. Becky Lynch — Campeonato Intercontinental Femenino

Un histórico enfrentamiento entre dos íconos de la lucha libre femenina. La rivalidad viene cargada de historia y promete robar aplausos.

En #WrestleMania⁣ AJ Lee estará defendiendo el Campeonato Intercontinental Femenino frente a Becky Lynch 🔥⁣

⁣⁣

No te lo pierdas en vivo por Netflix para México, España, Centro y Sudamérica 📺 pic.twitter.com/0JIU3H6dy7 — WWE Español (@wweespanol) March 24, 2026

Drew McIntyre vs. Jacob Fatu — Lucha no sancionada

Sin reglas ni árbitros: McIntyre y Fatu se enfrentan en un combate sin restricciones que augura violencia y caos sobre el ring de Las Vegas.

En #WrestleMania⁣ Drew McIntyre y Jacob Fatu buscarán acabar el uno con el otro 🔥⁣⁣

⁣⁣⁣

No te lo pierdas en vivo por Netflix para México, España, Centro y Sudamérica 📺 pic.twitter.com/Db2vq17Sch — WWE Español (@wweespanol) March 28, 2026

LA Knight y The Usos vs. iShowSpeed, Logan Paul y Austin Theory

La mezcla de celebridades y superestrellas WWE garantiza espectáculo puro. Un combate de tercias cargado de entretenimiento y sorpresas para el público.

En #WrestleMania⁣ Los Uso & LA Knight buscarán ajustar cuentas con The Vision & Speed 🔥⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣

No te lo pierdas en vivo por Netflix para México, España, Centro y Sudamérica 📺 pic.twitter.com/56eTQC7Tm9 — WWE Español (@wweespanol) April 7, 2026

Fatal 4-Way — Campeonato Femenino en Parejas

Lash Legend y Nia Jax vs. Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. Nikki y Brie Bella vs. Lyra Valkyria y Bayley. Cuatro equipos con una sola meta: coronarse como las nuevas campeonas en parejas de la WWE.

En #WrestleMania⁣ tendremos una Fatal a 4 Esquinas por el Campeonato Femenino en Parejas de WWE 🔥⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣

No te lo pierdas en vivo por Netflix para México, España, Centro y Sudamérica 📺 pic.twitter.com/GQbmVqE0oF — WWE Español (@wweespanol) April 2, 2026

Noche 2 de WrestleMania

CM Punk vs. Roman Reigns — Campeonato Mundial Peso Pesado

El evento principal del domingo enfrenta a dos de las mayores figuras en la historia reciente de la WWE. CM Punk defiende el Campeonato Mundial Peso Pesado ante un Roman Reigns que busca recuperar la cima de la compañía.

CM Punk defenderá el Campeonato Mundial Pesado frente a Roman Reigns en #WrestleMania 🔥



No te lo pierdas en vivo por Netflix para México, España, Centro y Sudamérica 📺 pic.twitter.com/QdXFbD3Ans — WWE Español (@wweespanol) March 9, 2026

Jade Cargill vs. Rhea Ripley — Campeonato Femenino de WWE

Rhea Ripley regresa a por el oro y se mide a la campeona Jade Cargill en un choque de poder entre dos de las luchadoras más físicamente imponentes del plantel.

En #WrestleMania⁣ Jade Cargill defenderá el Campeonato Femenino de WWE ante Rhea Ripley en un verdadero choque de poder 🔥

⁣

No te lo pierdas en vivo por Netflix para México, España, Centro y Sudamérica 📺 pic.twitter.com/PF2OgzITxD — WWE Español (@wweespanol) March 17, 2026

Oba Femi vs. Brock Lesnar

Una colisión brutal entre la nueva generación y la bestia encarnada. Lesnar acompaña a Paul Heyman a su encuentro con la joven promesa Oba Femi, en un duelo de magnitudes físicas descomunales.

En #WrestleMania⁣ tendremos un choque de bestias cuando Brock Lesnar se enfrente mano a mano con Oba Femi 💥😱

⁣⁣

No te lo pierdas en vivo por Netflix para México, España, Centro y Sudamérica 📺 pic.twitter.com/Ovpg9OKVbU — WWE Español (@wweespanol) March 18, 2026

Sami Zayn vs. Trick Williams — Campeonato de los Estados Unidos

El querido Sami Zayn defiende el Campeonato de Estados Unidos ante Trick Williams, uno de los talentos más en alza del roster. Un combate con mucho ritmo y química garantizada.

Trick Williams tendrá su primer lucha en #WrestleMania⁣ y será por el Campeonato de los Estados Unidos de Sami Zayn 🔥⁣⁣

⁣⁣⁣

No te lo pierdas en vivo por Netflix para México, España, Centro y Sudamérica 📺 pic.twitter.com/njDWtZ1oA1 — WWE Español (@wweespanol) March 30, 2026

Dominik Mysterio vs. Finn Bálor

Una rivalidad con historia personal detrás. Dos exmiembros del Judgment Day dirimen sus diferencias en un combate que lleva semanas construyéndose entre tensión y traiciones.

En #WrestleMania⁣ Finn Bálor buscará acabar con Dominik Mysterio tras ser traicionado por The Judgment Day 🔥⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣

No te lo pierdas en vivo por Netflix para México, España, Centro y Sudamérica 📺 pic.twitter.com/82UYfHc7ka — WWE Español (@wweespanol) April 1, 2026

Lucha de escaleras — Campeonato Intercontinental

Penta, Rey Mysterio y otros competidores se disputarán el Campeonato Intercontinental en una dramática lucha de escaleras, el formato más espectacular e impredecible de la WWE.

Rey Mysterio formará parte de la Lucha de Escaleras por el Campeonato Intercontinental en #WrestleMania 🔥⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣

No te lo pierdas en vivo por Netflix para México, España, Centro y Sudamérica 📺 pic.twitter.com/nwoQ40wsjK — WWE Español (@wweespanol) April 7, 2026

¿Qué es WrestleMania y por qué es tan importante?

WrestleMania es el evento anual más importante de la WWE y el equivalente del Super Bowl en la lucha libre profesional. Nació en 1985 y desde entonces se celebra cada año con los combates más grandes, las historias más elaboradas y los mayores nombres de la industria. En sus más de cuatro décadas de historia ha sido escenario de momentos icónicos que trascienden el deporte y la cultura popular a nivel mundial.

Su importancia radica en que es el cierre narrativo de cada temporada de la WWE: las rivalidades que se construyen durante meses alcanzan aquí su clímax definitivo. Títulos que cambian de manos, regresos sorpresa y actuaciones especiales hacen de cada edición un acontecimiento único. Esta edición número 42, con Stephanie Vaquer como protagonista chilena en la cartelera y más de 60.000 personas en el Allegiant Stadium de Las Vegas, está llamada a escribir una nueva página en la historia del espectáculo más grande de la lucha libre.