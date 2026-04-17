Stephanie Vaquer es una de las mayores estrellas de la WWE, y durante esta semana tendrá el mayor reto de su historia en la marca estadounidense, ya que no solamente debutará en Wrestlemania 42 donde tendrá que defender su campeonato mundial, sino que será la primera luchadora en la historia de origen sudamericano en ser participante del mega evento de lucha libre,

La luchadora nacional, oriunda de San Fernando, será el combate coestelar de la primera noche de Wrestlemania 42, donde se debe enfrentar a Liv Morgan, con quien ha tenido una rivalidad durante semanas en Monday Night RAW. Previo a su combate, Stephanie narró su experiencia en la marca de lucha libre más grande del mundo y su camino al mega evento.

🚨 #WrestleMania Saturday Card 🚨



As first announced by @JoeTessESPN on @GetUpESPN, here is the full match card for WrestleMania Saturday going down on Saturday April 18th in @Vegas at @AllegiantStadm with the FIRST HOUR airing on @espn 2! pic.twitter.com/GZmSyxT4YX — WWE (@WWE) April 7, 2026

El apoyo de las leyendas de WWE a Vaquer

En conversación con el medio El Rancagüino, Stephanie relató sus primeros pasos en WWE desde su llegada a la división de NXT y quiénes fueron las leyendas que apoyaron a la luchadora desde su arribo a la marca. Según Vaquer, Triple H y Stephanie McMahon fueron pilares fundamentales en su adaptación a la marca.

“Siempre lo admiré como luchador y ahora lo admiro como jefe. A pesar de todo su trabajo se toma el tiempo de preguntar cómo estás. Él está 24-7 trabajando. Es un honor trabajar con él. Stephanie (McMahon) también ha sido muy buena conmigo y conocerla como persona me ha generado admiración hacia ella”, señaló Vaquer.

Además, la luchadora nacional narró una anécdota junto al Undertaker en sus primeros pasos en NXT, donde mencionó que la leyenda le había dado el puño y deseado suerte. “Le dije gracias, pero en mi cabeza pensé en que era una persona que admiraba desde chiquitita”.

El laureado camino de Stephanie Vaquer a WWE

Desde su arribo a WWE, Stephanie Vaquer no ha parado de ser noticia en la industria, ya que en sus primeros meses arrasó con la división femenina de NXT, donde logró ser la primera luchadora en portar dos campeonatos de manera simultánea, y también la primera atleta sudamericana en participar en el conglomerado evento Royal Rumble.

Si bien el año pasado se esperaba una participación de la chilena en el Wrestlemania, su ascenso en la empresa norteamericana no paró de subir, ya que dejó NXT para sumarse al main roster de WWE a la marca Monday Night RAW, donde tuvo rivalidades con estrellas como Rhea Ripley, Iyo Sky y Nikki Bella. Tras su maravilloso desempeño, Stephanie logró el tan ansiado Campeonato Mundial de WWE en el pasado Wrestlepalooza, el cual ha defendido exitosamente un par de veces.

¿Cuándo pelea Stephanie Vaquer en Wrestlemania?

Stephanie Vaquer hará historia en el próximo Wrestlemania 42, ya que se convertirá en la primera luchadora sudamericana en la historia en ser parte del evento. La Primera deberá defender su Campeonato Mundial de WWE ante Liv Morgan este sábado 18 de abril en la lucha coestelar del evento más grande de la lucha libre.