Las dudas sobre el futuro de la luchadora chilena Catalina García se disiparon. La noche de este sábado 11 de abril, La Catalina aterrizó oficialmente en la división latina de WWE y será bookeada por la leyenda de The Undertaker, tal como informó Al Aire Libre.

Como estaba previsto, la nacional tuvo un segmento al inicio del programa de AAA interrumpiendo la celebración de Lady Flammer. Con una arena en completa oscuridad en Ciudad de México, se exhibió un clip de presentación y luego La Catalina entró al ringside recibiendo la ovación del público mexicano.

De esta forma, WWE tendrá por primera vez a dos chilenas como protagonistas en su empresa. Recordemos que Stephanie Vaquer ya está haciendo historia en la principal empresa de lucha libre del mundo, donde consiguió dos títulos en NXT, participó del Royal Rumble, disputó el Money in the Bank, ganó el título Crown Jewel femenino y es la flamante campeona mundial femenina.

La Catalina 🤝 El Undertaker pic.twitter.com/D7lE9RTMd5 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) April 12, 2026

La Catalina posó sus ojos en este título de WWE

Que La Catalina haya tenido un segmento con Lady Flammer no es casual. The Undertaker ha decidido que la chilena tenga un feudo con la campeona mexicana y con esto la luchadora nacional tendrá la opción de ir por el título de Reina de Reinas.

La Catalina se fue en marzo pasado del Consejo Mundial de Lucha Libre por no tener opciones de combates titulares y en su debut en AAA ya anuncia que ha llegado por una gran revancha a WWE.

La Catalina ya tuvo un paso por WWE

Este paso no es muy recordado, principalmente porque la chilena combatió bajo el nombre de Katrina Cortez. Pero La Catalina ya tuvo un paso por WWE entre 2019 y 2021, donde alcanzó a tener el récord de la luchadora más jóven en debutar en RAW.

En su anterior paso por la empresa, Catalina García tuvo apariciones esporádicas en NXT y RAW. La chilena nunca ganó un combate, siempre estuvo en roles secundarios y no había historias para ella.

Ahora la situación es completamente diferente. La Catalina es una superestrella de la lucha libre en México, ganándose el cariño del público tras su paso por el circuito independiente mexicano, teniendo apariciones con el corpóreo de Doctor Simi y demostrando su talento en el ring del CMLL.

Así fue la llegada de La Catalina a la división latina de WWE