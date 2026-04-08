La luchadora chilena Catalina García duró muy poco sin trabajo. La Catalina dejó al Consejo Mundial de Lucha Libre de México y como agente libre se sumará a la WWE, tal como lo hizo Stephanie Vaquer en 2024.

Según reveló el medio estadounidense BodyslamNet, La Catalina firmará con AAA, la división latina de WWE y que es bookeada por The Undertaker. Esto fue confirmado por Luchablog, quien agregó que la chilena podría debutar este sábado 11 de abril.

¿Quién es La Catalina?

La Catalina e uno de sus últimos eventos en CMLL | © Imago

Catalina García es oriunda de Santiago y comenzó profesionalmente en la lucha libre en 2014. En 2019 William Regal, ex Superestrella de WWE, la reclutó para el programa de desarrollo. Ahí la chilena tuvo fugaces apariciones en NXT y combatió bajo el nombre de Katrina Cortéz.

La Catalina se cansó de no tener espacio en NXT y se fue a circuitos independientes en México hasta que llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre en 2023, donde fue Campeona Universal de Amazonas 2023. De ahí saltó a New Japan Pro-Wrestling, donde fue rival de Stephanie Vaquer.

En marzo de este año La Catalina decidió poner fin a su estancia en el CMLL, porque fue relegada por el talento que llegó desde AEW.

¿Cuándo podría debutar La Catalina en AAA?

La chilena Catalina García podría debutar este sábado 11 de abril en AAA enfrentando a Lady Flammer en Ciudad de México.

En resumen