La luchadora chilena Catalina García duró muy poco sin trabajo. La Catalina dejó al Consejo Mundial de Lucha Libre de México y como agente libre se sumará a la WWE, tal como lo hizo Stephanie Vaquer en 2024.
Según reveló el medio estadounidense BodyslamNet, La Catalina firmará con AAA, la división latina de WWE y que es bookeada por The Undertaker. Esto fue confirmado por Luchablog, quien agregó que la chilena podría debutar este sábado 11 de abril.
¿Quién es La Catalina?
Catalina García es oriunda de Santiago y comenzó profesionalmente en la lucha libre en 2014. En 2019 William Regal, ex Superestrella de WWE, la reclutó para el programa de desarrollo. Ahí la chilena tuvo fugaces apariciones en NXT y combatió bajo el nombre de Katrina Cortéz.
La Catalina se cansó de no tener espacio en NXT y se fue a circuitos independientes en México hasta que llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre en 2023, donde fue Campeona Universal de Amazonas 2023. De ahí saltó a New Japan Pro-Wrestling, donde fue rival de Stephanie Vaquer.
En marzo de este año La Catalina decidió poner fin a su estancia en el CMLL, porque fue relegada por el talento que llegó desde AEW.
¿Cuándo podría debutar La Catalina en AAA?
La chilena Catalina García podría debutar este sábado 11 de abril en AAA enfrentando a Lady Flammer en Ciudad de México.
En resumen
- Catalina García, conocida como La Catalina, firmará con AAA, la división latina de WWE bookeada por The Undertaker, según confirmaron BodyslamNet y Luchablog.
- La luchadora chilena dejó el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) como agente libre tras ser relegada por talento llegado desde AEW, repitiendo el camino que siguió Stephanie Vaquer en 2024.
- Oriunda de Santiago, García inició su carrera en 2014 y fue reclutada por William Regal para el programa de desarrollo de WWE en 2019, donde compitió en NXT como Katrina Cortéz.
- En su paso por el CMLL fue Campeona Universal de Amazonas 2023 y también compitió en New Japan Pro-Wrestling, donde se enfrentó a Stephanie Vaquer.
- Su posible debut en AAA está fijado para el sábado 11 de abril en Ciudad de México, enfrentando a Lady Flammer.