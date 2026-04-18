Stephanie Vaquer voló muy cerca del cielo pero cayó en el mayor escenario de la WWE, ya que durante la primera jornada de WrestleMania 42, la luchadora nacional cayó en la defensa de su Campeonato Mundial Femenino ante una de las mayores superestrellas de la industria, Liv Morgan, en una lucha que tuvo todas las emociones posibles.

La luchadora nacional, oriunda de San Fernando, no logró conservar en su posición el título más importante de la rama femenina de la compañia, pero hizo historia al convertirse en la primera luchadora proveniente de Sudamerica en ser parte de un WrestleMania, que esta edición se desarrolló en Las Vegas, Nevada.

Los detalles de la victoria de Stephanie Vaquer en Wrestlemania

En una lucha que duró aproximadamente 8 minutos, Stephanie Vaquer fue quien tuvo la iniciativa y dominó el inicio de la batalla ante la joven superestrella oriunda de Nueva Jersey.

Tras los primeros minutos, la chilena se vio sometida en varias ocasiones por la estadounidense, Liv Morgan, que tuvo la compañia de sus compañeras Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez. A pesar del juego sucio de las norteamericanas, Vaquer logró evitar la derrota en diversas ocasiones.

A pesar de la resistencia de la chilena, la desconsentración que sufrió Vaquer por parte de Pérez y Rodríguez le costaron el título, ya que Morgan logró lanzar a las escaleras a La Primera para luego realizar su finisher, el cual no pudo revertir.

Con su derrota en WrestleMania 42, Stephanie Vaquer termina un reinado de 210 días con el cinturón de Campeona Mundial Femenina WWE, donde tuvo cinco defensas exitosas y su primera derrota en el evento de eventos.

¿Cuándo vuelve a luchar Stephanie Vaquer en WWE?

Tras su histórica participación en el evento más grande de la lucha libre a nivel mundial, se espera que La Primera vuelva a ver acción en el ring durante el próximo lunes 20 de abril, en una nueva edición de Monday Night RAW, el cual suele ser de los más importantes del año tras los resultados que se dan en Wrestlemania. En esta ocasión, se espera que Stephanie Vaquer encare a la actual campeona y busque una revancha en las próximas semanas.