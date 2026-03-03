Stephanie Vaquer, la luchadora chilena nacida en San Fernando, lleva 164 días con el Campeonato Mundial Femenino de WWE en la cintura y tiene el duelo más importante de su carrera a la vista: el WrestleMania 42 del 18 y 19 de abril en Las Vegas, donde defenderá su título ante Liv Morgan, ganadora del Royal Rumble femenino. El reinado de “La Primera” ya es el más largo de cualquier campeón o campeona latina en la era moderna de la WWE, por encima de nombres tan históricos como Eddie Guerrero, Rey Mysterio y Alberto Del Río.

Vaquer ganó el título el 20 de septiembre de 2025 en Wrestlepalooza, al derrotar a IYO SKY con su devastador Spiral Tap en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis, convirtiéndose en la primera sudamericana en conquistar un campeonato mundial en la empresa más grande de la lucha libre. En 2025 conquistó cuatro títulos distintos en un solo año: el NXT Women’s North American Championship, el NXT Women’s Championship, el Women’s World Championship y el Women’s Crown Jewel Championship. Ninguna luchadora en la historia de la WWE había logrado esa marca en su año de debut.

Lo de WrestleMania 42, sin embargo, podría ser todavía más grande que todo eso junto.

📊 Stephanie Vaquer es la latina con el reinado más largo

Stephanie Vaquer, 165 días (2025-2026)

Lita, 160 días repartidos en 2000, 2004 y 2006

Eddie Guerrero, 133 días (2004)

Rey Mysterio, 112 días en( 2006)

Vaquer supera a Eddie Guerrero por 30 días, a Rey Mysterio por 51 días y a Del Río por más de 73 días. La única cifra todavía fuera de alcance es la de Pedro Morales, campeón de la WWWF durante 1.027 días entre 1971 y 1973, un récord de otra era completamente diferente.

Todas las defensas el Campeonato Mundial Femenino de WWE de Stephanie Vaquer

Desde que ganó el título en septiembre, “La Primera” lo ha defendido ante las retadoras más duras de la división:

Survivor Series WarGames → venció a Nikki Bella

→ venció a Nikki Bella Triple amenaza → superó a Raquel Rodríguez y otra rival

→ superó a Raquel Rodríguez y otra rival Philadelphia Street Fight (2 de febrero de 2026) → retuvo ante Raquel Rodríguez

La última defensa dejó a Vaquer con una molestia en el tobillo, pero Liv Morgan apareció para arrebatarle el cinturón simbólicamente al final del show, marcando el inicio del camino hacia WrestleMania 42.

Stephanie Vaquer es la campeona con el reinado más largo de la actualidad

Además del récord latino, Stephanie Vaquer es hoy la campeona vigente de WWE con el reinado individual más largo.

En el verano, entre Royal Rumble, Eliminations Chambers, RAW y Smack Down, hubo varios cambios de cinturón en WWE y La Primera es la que más tiempo ha durado con el título.

Estos son los vigentes campeones individuales:

Women’s World Championship: Stephanie Vaquer , 164 días

, 164 días World Heavyweight Championship: CM Punk, 122 días

WWE Women’s Championship: Jade Cargill, 122 días

United States Championship: Carmelo Hayes, 74 días

Women’s United States Championship: Giulia, 60 días

WWE Championship: Drew McIntyre, 53 días

Women’s Intercontinental Championship: AJ Lee, 3 días

Intercontinental Championship: Penta, 1 día

📆 ¿Cuándo, dónde y contra quién pelea Vaquer en WrestleMania 42?

WrestleMania 42 se celebra los días 18 y 19 de abril en Las Vegas, Nevada. Vaquer defenderá el Campeonato Mundial Femenino ante Liv Morgan, ganadora del Royal Rumble femenino, en lo que se perfila como el combate estelar de una de las dos jornadas del evento más importante de la lucha libre mundial.