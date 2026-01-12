Stephanie Vaquer vivió uno de los momentos más tensos desde su llegada a WWE. La luchadora chilena fue sorprendida por Raquel Rodríguez en Raw que se desarrolla en Alemania, sufriendo un nuevo ataque directo a su tobillo lesionado. Pero esta vez, el daño no fue sólo físico.

Durante la emboscada, Rodríguez usó el propio título femenino mundial de Vaquer como arma, provocando un impacto visual que ha dejado a la comunidad de fans en shock. El cinturón quedó destruido, y fue la propia Vaquer quien mostró las consecuencias en sus redes sociales.

🥇 El título destruido de Stephanie Vaquer impacta a la WWE

El momento fue emitido en la más reciente edición de Raw y rápidamente generó reacciones en redes sociales. Raquel Rodríguez apareció sin previo aviso, y atacó a Vaquer en el mismo tobillo que ya venía resentido. En un feudo que tiene a la campeona recibiendo ataques constantes de la que alguna vez fue su compañera.

Lo más llamativo vino después: Raquel tomó el cinturón de campeona mundial femenina y lo usó para golpear brutalmente a la chilena. La imagen del cinturón destrozado se viralizó gracias al propio video que Stephanie compartió en sus historias.

Raquel Rodriguez volvió a atacar a Stephanie Vaquer 💪👩🔥 #WWERaw pic.twitter.com/74unz5b118 — WWE Español (@wweespanol) January 12, 2026

🦵 La lesión de tobillo que aún no da tregua

Vaquer ya había ingresado al show con una evidente molestia en su tobillo derecho. A pesar de eso, decidió presentarse ante el público, lo que demuestra su compromiso con la WWE y con los fanáticos mundiales.

Sin embargo, el ataque fue directo al mismo lugar afectado, agravando la lesión. Todavía no hay parte médico oficial, pero fuentes internas aseguran que podría alejarse unos días de la acción. Esta lesión se suma a los rumores sobre una posible defensa titular en el evento Royal Rumble, algo que ahora estaría en duda.