Este sábado 13 de diciembre es un día triste para la lucha libre y sobre todo en torno a WWE, esto porque el legendario John Cena pondrá fin a su carrera con su último combate en último Saturday Night’s Main Event de este año 2025, un acontecimiento del que tampoco estuvo ajena la chilena Stephanie Vaquer.

Entre tantos mensajes de ex luchadores y otros en activo, además de productores y otros trabajadores de WWE, Stephanie Vaquer no quiso ser menos y este mismo sábado, en el día del retiro de John Cena, le dedicó un cariñoso mensaje reconociendo su gloriosa carrera en la industria del entretenimiento deportivo.

👏 El preciso pero potente mensaje de Stephanie Vaquer a John Cena

Horas antes del Saturday Night’s Main Event en el que John Cena tendrá su última lucha en WWE ante el poderoso Gunther, la luchadora chilena utilizó sus redes sociales para dedicar un preciso pero potente mensaje hacia el 17 veces campeón mundial de la compañía estadounidense.

Junto a una foto con Cena y otra en la que aparece homenajeándolo con una de sus reconocidas poses, Stephanie Vaquer escribió “Soy parte de la generación que inspiraste a nunca rendirse”, esto también en un guiño al reconocido lema de John Cena en su carrera, “nunca te rindas”.

Un corto pero emotivo mensaje de parte de la actual campeona mundial femenina de WWE a uno de los mejores de todos los tiempos en la lucha libre a nivel mundial, y que esta noche pondrá fin a un maravilloso viaje dentro del ring que seguramente inundará de emociones a todos los seguidores del wrestling alrededor del globo.

Cabe recordar que Gunther será el último rival de John Cena luego de que el “General del Ring” se proclamara ganador del torneo “La Ultima vez es ahora”, una competición creada por el mismo Cena en las últimas semanas para que quien fuese su último oponente se ganara el derecho por mérito propio y mirando hacia el futuro de la industria.