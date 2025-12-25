En una jornada donde el espíritu navideño se tomó el mundo del deporte, los mensajes y celebraciones no se hicieron esperar. Pero una figura que ha captado especial atención en el último año es Stephanie Vaquer, la luchadora chilena que ha conquistado los rings de la WWE, y que pasó esta Navidad de una manera muy especial.

🎁 El movimiento de Vaquer fue el regalo soñado para los fanáticos de la WWE

Aunque Vaquer no compartió una postal típica junto al arbolito o en familia, su publicación en Instagram fue igual de potente: Todas sus irrupciones en el 2025 donde incluso ya tiene varias pelear titulares por campeonatos, dando por descontado que si se ha hecho notar en la compañía más grande entretenimiento deportivo a nivel mundial.

🦸🏻‍♀️ La Primera hizo historia en el 2025 con la WWE

Ese pequeño gesto fue suficiente para entender que esta Navidad fue distinta para ella. Más que regalos o villancicos, lo que marcó su celebración fue la gratitud y el anhelo por lo que viene. Un cierre de año que la encuentra consolidada como una de las luchadoras latinas más importantes del momento.

Mientras otros sueñan con oportunidades, Vaquer vive una realidad soñada. Su mensaje no sólo refleja un cierre de año exitoso, sino que proyecta ambiciones aún más grandes para 2026.