Las fiestas de fin de año son una de las pocas instancias que liberan de su exigente calendario a las estrellas de la WWE, por lo que no fue de extrañar que la chilena Stephanie Vaquer aterrizara en nuestro país durante las últimas horas y de inmediato aceptó participar de una especial actividad que se hizo viral en las redes sociales.

Este martes, Teletón compartió un registro en su cuenta de Instagram donde dio a conocer de la visita que realizó Stephanie Vaquer a una de las sedes de la institución, lugar al que fue acompañada de su novio, el también luchador de WWE Myles Borne y donde pudo compartir nada menos que con Don Francisco.

👏 Stephanie Vaquer acompañó a niños de la Teletón en su llegada a Chile

Aprovechando que esta semana los capítulos tanto de RAW como SmackDown son pre grabados y los luchadores pueden tomarse unos días libres, Stephanie Vaquer estuvo presente en la Teletón en Santiago a poco de haber llegado a Chile.

“Hoy nos visitó Stephanie Vaquer, quien nos honró con su presencia. Luchadora profesional chilena de la WWE, doble campeona y referente de esfuerzo, disciplina y perseverancia dentro y fuera del ring. Durante su visita recorrió distintas áreas de nuestro instituto y compartió con pacientes, familias y equipos. Fue una instancia que, sin duda, marcó la vida de varios pacientes”, describió Teletón en la publicación que compartieron en sus redes.

En el registro La Primera también señala que “me encuentro en Teletón para ver todo el excelente trabajo que hacen aquí“, además de darse el tiempo de tomarse fotos con cada uno de los presentes e incluso finalmente entregar los cuernos de uno de sus atuendos que había prometido donar en la última edición de la Teletón el pasado mes de noviembre.

Además Stephanie Vaquer compartió con el mismísimo Don Francisco, a quien le enseñó su campeonato mundial femenino de WWE y la donación que entregó para beneficio de Teletón.

👊 ¿Cuándo vuelve a luchar Stephanie Vaquer en WWE?

Stephanie Vaquer volverá a tener una lucha en WWE el próximo lunes 28 de diciembre, previo al Año Nuevo, cuando ponga otra vez su título en juego en una triple amenaza ante Nikki Bella y Raquel Rodríguez, lucha que se llevará a cabo en el Monday Night RAW de dicha fecha.