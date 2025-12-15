Stephanie Vaquer pone en juego otra vez su título del Campeonato Mundial Femenino de la WWE: la chilena buscará defender por tercera vez su cinturón y nuevamente se medirá ante la estadounidense Raquel Rodríguez.

Vaquer es la gran estrella del momento en la competencia femenina de la empresa estadounidense de la lucha libre, pero hay que mantener ese estatus y para ello la victoria este lunes es muy importante.

Vaquer y Rodríguez ya se midieron el pasado 10 de noviembre también en una defensa de la chilena del título mundial, con triunfo para Stephanie en Boston.

📅 ¿Cuándo y a qué hora ver a Stephanie Vaquer en la defensa del Campeonato Mundial Femenino de WWE?

La ocasión será en el WWE Monday Night RAW 15 de diciembre que se llevará a cabo en el GIANT Center de Hershey, de Pennsylvania (Estados Unidos), en una nueva jornada vibrante de lucha libre.

La velada comienza a las 22:00 horas de Chile, aunque el horario exacto de la lucha de Stephanie Vaquer vs Raquel Rodríguez no está definido, ya que el programa de estos eventos es dinámico.

📺 ¿Dónde ver a Stephanie Vaquer vs Raquel Rodríguez por el Campeonato Mundial Femenino de WWE?

La batalla de Stephanie Vaquer contra Raquel Rodríguez por el título del Campeonato Mundial Femenino en el Monday Night RAW 15 de diciembre será transmitida por la aplicación de pago Netflix, la única señal que transmite WWE en Latinoamérica (exceptuando eventos especiales que van por Youtube, como el retiro de John Cena el último fin de semana).

📺 TV/Streaming: Netflix

📋 Cartelera completa de WWE Monday Night RAW 15 de diciembre

Campeonato Mundial Femenino: Stephanie Vaquer (c) vs. Raquel Rodríguez

Campeonato Intercontinental Femenino: Maxinne Dupri (c) vs. Ivy Nile

The Usos (Jey y Jimmy Uso) vs. The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods)

CM Punk y Gunther estarán presentes en el show

📲 Todas las noticias de Stephanie Vaquer y sus defensas del Campeonato Mundial Femenino de WWE están en nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre, donde también encontramos las informaciones del fútbol y deporte nacional.