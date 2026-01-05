El 2025 fue un año de un ascenso meteórico para Stephanie Vaquer en WWE, quien fue dando pasos continuos a convertirse en una de las grandes referentes de la división femenina de la empresa de lucha libre estadounidense, al punto de ser la vigente campeona mundial en la marca RAW.

Stephanie Vaquer posee dicho título desde el pasado mes de septiembre y desde ahí ha conseguido tener defensas exitosas de su presea ante Nikki Bella y Raquel Rodríguez, incluida una triple amenaza que cerró su gran primer año en la plantilla principal de la compañía.

🔥 Stephanie Vaquer suma una distinción más que la consolida en WWE

A la actualidad Stephanie Vaquer también arrastra otros logros en WWE, tales como haber sido la luchadora con más triunfos durante el 2025, con 43 victorias a su favor entre su participación como miembro de NXT y luego su ascenso a RAW.

Ahora, Vaquer fue destacada nada menos que en los “pro wrestling awards” de ESPN como la luchadora femenina del pasado año, superando a nombres de la talla de Rhea Ripley, Iyo Sky, Charlotte Flair, Becky Lynch, Tiffany Stratton, Naomi o Jade Cargill, entre muchas otras.

También la cadena deportiva reconoció a La Primera con el debut en ring del año, esto teniendo en cuenta que los galardones no solo involucran a WWE, sino a otras empresas como AEW, la competencia directa a nivel mundial.

ESPN’s pro-wrestling awards for 2025:



• Men’s Wrestler of the Year: Dominik Mysterio

• Women’s Wrestler of the Year: Stephanie Vaquer

• Tag Team of the Year: FTR

• Debut Wrestler of the Year: Stephanie Vaquer

• Breakthrough Wrestler of the Year: Kyle Fletcher

• Best Promo… pic.twitter.com/Tf64WvO6Zr — Wrestle Ops (@WrestleOps) January 5, 2026

😮 ¿Cuántos días lleva Stephanie Vaquer como campeona mundial femenina de WWE?

Stephanie Vaquer ya registra más de 100 días portando el campeonato mundial femenino de WWE, en su tercer reinado dentro de la empresa luego de haber sido campeona femenina de NXT y campeona norteamericana de NXT, periodo en el que llegó a portar ambas preseas en dicha marca, también con exitosas defensas que luego la catapultaron a RAW.