Lunes 10 de noviembre y WWE tendrá un nuevo episodio de Monday Night RAW desde el TD Garden de Boston, escenario en el que la chilena Stephanie Vaquer pondrá por primera vez en juego su título mundial femenino en un mano a mano con Raquel Rodríguez, con la cual ha estado envuelta en una rivalidad durante las últimas semanas.

Vaquer defenderá su campeonato ante la imponente Raquel Rodríguez en una lucha que se espera sea de los momentos principales de este RAW, uno que también tiene interesantes anuncios como la aparición de John Cena en sus últimas semanas antes de su retiro y también del campeón mundial de WWE, CM Punk.

💪 Prueba de fuego para Stephanie Vaquer como campeona mundial femenina

Desde su victoria que la coronó en Wrestlepalooza en septiembre pasado Stephanie Vaquer no había tenido defensas de su título mundial femenino, un camino que cambia a partir de este lunes con su contienda ante Rodríguez, un combate que promete por la actualidad de ambas luchadoras.

De retener con éxito su presea, Vaquer podrá mantenerse como campeona rumbo al próximo evento premium de WWE, Survivor Series: WarGames.

The Women's World Championship is up for grabs when @Steph_Vaquer puts the title on the line against @RaquelWWE TONIGHT on #WWERaw!



— WWE (@WWE) November 10, 2025

📋 La cartelera de WWE Monday Night RAW 27 de octubre: ¿a qué hora ver a Stephanie Vaquer?

La jornada de WWE Monday Night RAW 10 de noviembre comienza a las 22:00 horas de Chile.

Campeonato Mundial Femenino: Stephanie Vaquer (c) vs. Raquel Rodríguez

Stephanie Vaquer (c) vs. Raquel Rodríguez Campeonatos Femeninos por Parejas: Charlotte Flair y Alexa Bliss (c) vs. The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane)

Charlotte Flair y Alexa Bliss (c) vs. The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) Primera Ronda del Torneo Last Time is Now: Damian Priest vs. Rusev

Damian Priest vs. Rusev Primera Ronda del Torneo Last Time is Now: Shinsuke Nakamura vs. Sheamus

Shinsuke Nakamura vs. Sheamus John Cena abrirá el show

CM Punk hablará de lo ocurrido con The Vision y Logan Paul la semana pasada.

📺 ¿Dónde ver a Stephanie Vaquer en el WWE RAW?

Para ver a Stephanie Vaquer en el WWE Monday Night RAW 20 de octubre debes acceder a Netflix, plataforma que transmite para toda Latinoamérica la WWE.