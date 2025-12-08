Este lunes 8 de diciembre hay una nueva edición de Monday Night RAW en la WWE y Stephanie Vaquer será protagonista, algo que celebran sus fanáticos chilenos en este feriado.

Vaquer viene de retener su título del Campeonato Mundial Femenino ante Nikki Bella, en una lucha que sacó chispas, ya que su contrincante la había traicionado semanas antes y buscaba su cinturón, algo que finalmente no ocurrió, por lo que la chilena se alzó con la victoria.

🕐 ¿A qué hora ver a Stephanie Vaquer en WWE Monday Night Raw 8 de diciembre?

La jornada de WWE Monday Night 8 de diciembre se realizará este lunes a las 22:00 horas de Chile, aunque la presencia de Stephanie Vaquer no tiene un horario definido, por lo que se debe estar atento desde esa hora en adelante.

Vaquer tendrá una aparición en la que se discutirá su futuro inmediato, seguramente, se presentará una rivalidad con una de las estrellas de la WWE. Live Morgan aparece como una de las candidatas para esto.

La velada será en Kansas City, Missouri, y será el evento previo al Saturday Night ‘s Main Event, a disputarse este sábado 13 de diciembre en Washington DC.

📅 Fecha: Lunes 8 de diciembre

⏱️ Hora: 22:00 horas de Chile

🏟 Estadio: T-Mobile Center de Kansas City, Missouri (Estados Unidos)

📋 La cartelera de WWE Monday Night RAW 8 de diciembre

AJ Styles y Dragon Lee (c) vs. The War Raiders (Erik e Ivar) – Lucha por el Campeonato Mundial por Parejas

Rey Mysterio vs. Finn Bálor – Lucha individual

Lyra Valkyria vs. Roxanne Pérez – Lucha individual

Aparición de Gunther, ganador del torneo “Last Time Is Now”, quien enviará un mensaje a John Cena

Aparición de Stephanie Vaquer en su condición de Campeona Mundial Femenina

📺 ¿Dónde ver a Stephanie Vaquer en el WWE Monday Night Raw 8 de diciembre?

Para ver a Stephanie Vaquer en el WWE Monday Night RAW 8 de diciembre debes acceder a Netflix, plataforma que transmite para toda Latinoamérica la WWE.

