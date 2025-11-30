La chilena Stephanie Vaquer cumplió la promesa que había lanzado en los últimos días y se “hizo un par de chalas” con Nikki Bella este sábado en el evento Survivor Series: WarGames 2025, alzándose con una contundente victoria sobre la miembro del Salón de la Fama de WWE y prolongando así su reinado como campeona mundial femenina de la compañía.

En una de las luchas estelares del evento en San Diego, Stephanie Vaquer venció por conteo de tres en una contienda en la que se le vio bastante sólida ante Nikki Bella, quien no resistió recibir dos consecutivos “Devil’s Kiss” de parte de la chilena (uno sobre una de las mesas de comentarios) y luego su perfecta movida aérea en un “spiral tap” desde el esquinero, lo que bastó para cerrar la lucha con el triunfo.

🔥 Stephanie Vaquer extiende su marca como la más ganadora de WWE en 2025

No solo la gracia de mantenerse como campeona mundial femenina va cerrando este fantástico 2025 de Stephanie Vaquer en WWE, sino que con el resultado de su lucha ante Nikki Bella amplió su registro como la luchadora más ganadora a nivel individual de este año en la empresa.

Y es que con su victoria en Survivor Series: WarGames, la chilena estiró su cifra de 28 victorias en el ring este año en WWE entre los últimos meses que tuvo en NXT hasta su llegada al roster principal en RAW a inicios de junio pasado, más ganadora que ninguna otra superestrella de la división femenil y superando a nombres de la talla de Becky Lynch, Rhea Ripley, Iyo Sky o Tiffany Stratton, entre otras.

👊 ¿Cuántos días acumula Stephanie Vaquer como campeona mundial femenina de WWE?

Luego de retener el título ante Nikki Bella, Stephanie Vaquer llegó a los 71 días como campeona mundial femenina de WWE desde la conquista de dicha presea en el evento Wrestlepalooza, en septiembre pasado.

Ahora queda esperar por quién será la próxima retadora al cinturón de La Primera, un camino que empieza a entrar en tierra derecha hacia Wrestlemania 42, la gran vitrina que tiene WWE con su evento más prestigioso que se lleva a cabo en abril de cada año, y que en su edición 2026 promete un magno show nada menos que en Las Vegas.

Hay que recordar que para Wrestlemania 42 ya se han tanteado posibles rivales para Stephanie Vaquer como la propia Rhea Ripley o Becky Lynch, por lo que lo más seguro es que oriunda de San Fernando llegue como vigente campeona a dicha etapa.

