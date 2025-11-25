Faltan solo cuatro días para que la chilena Stephanie Vaquer vuelva a poner en juego su título mundial femenino de WWE cuando enfrente a la experimentada Nikki Bella en Survivor Series: WarGames, una rivalidad que se viene cocinando durante los últimos días y que tiene a la oriunda de San Fernando acaparando las miradas por lo que será una nueva defensa de su campeonato.

Stephanie Vaquer sufrió la traición de Nikki Bella semanas atrás, algo que detonó en este inminente enfrentamiento entre ambas para el próximo sábado 29 de noviembre y por el que La Primera lanzó un atrevido chilenismo para calentar aún más estos días previos a la contienda dentro del ring.

🔥 Stephanie Vaquer se lanza contra Nikki Bella con una potente amenaza

Aunque la luchadora chilena no apareció presencialmente en la última edición de Monday Night RAW, sí se mostró en un video promocional en el que advirtió a Nikki Bella que pagaría las consecuencias de su traición y además le dejó en claro que no tendría fácil las cosas para su lucha en Survivor Series: WarGames.

Y este martes Stephanie Vaquer volvió a acentuar la tensión de esta rivalidad con otro contundente mensaje dirigido a la miembro del Salón de la Fama de WWE, recurriendo a un divertido chilenismo que no pasó desapercibido en las redes sociales.

“Me voy a hacer un par de chalas contigo en Survivor Series“, lanzó Vaquer en su cuenta de X, ganándose el apoyo de la comunidad chilena y latina en alusión a su claro mensaje.

Me voy hacer un par de chalas contigo en Survivor Series 🙌 🩴 https://t.co/ldGiawcvFo — Stephanie Vaquer (@Steph_Vaquer) November 25, 2025

👊 ¿Qué título estará en juego en la lucha de Stephanie Vaquer y Nikki Bella?

La lucha entre Stephanie Vaquer y Nikki Bella en Survivor Series: WarGames, tendrá en juego el título mundial femenino de WWE que pertenece a la chilena desde septiembre pasado.

Esta será la segunda defensa titular de la oriunda de San Fernando luego de que hace un par de semanas derrotara a Raquel Rodríguez en un RAW para mantenerse como la flamante monarca de la marca roja.

📆 ¿Cuándo se enfrentarán Stephanie Vaquer y Nikki Bella en Survivor Series: WarGames?

El evento Survivor Series: WarGames se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre desde el Petco Park de San Diego, California, a partir de las 21:00 horas de Chile.

Todavía no se conoce el orden de la cartelera del show, pero se espera que la lucha entre Stephanie Vaquer y Nikki Bella sea la tercera o cuarta de la velada.

📺 ¿Cómo ver WWE Survivor Series: WarGames?

Este nuevo evento premium de WWE se podrá ver en Chile exclusivamente por la plataforma Netflix y también en gran parte de Sudamérica, ya que no cuenta con transmisión televisiva.

También podrás seguir todos los pormenores junto a la cobertura de Al Aire Libre.