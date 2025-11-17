Stephanie Vaquer sufrió una terrible traición de Nikki Bella, la semana pasada en WWE, luego de que la chilena retuviera el cinturón del Campeonato Mundial Femenino en Boston, contra Raquel Rodríguez.

Pues este lunes Bella contará su verdad y dará a conocer las razones que la llevaron a fallarle a Vaquer, después de varias semanas de intensa amistad, justo en el mejor momento de nuestra compatriota.

😱 Nikki Bella y sus razones para traicionar a Stephanie Vaquer

Esta explicación Nikki Bella la entregará en una nueva jornada de actividades en el WWE Monday Night RAW 17 de noviembre, que se llevará a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York.

Bella tendrá un segmento para dirigirse al público y manifestar su rivalidad con la chilena, y por el momento no se espera que participe Stephanie Vaquer, aunque la WWE siempre nos da sorpresas, por lo que no es bueno descartar a la oriunda de San Fernando de la noche neoyorquina.

Además, se espera que se acreciente la enemistad entre ambas luchadoras. Algunos ya postulan a Bella como la próxima desafiante de Vaquer por el título mundial.

📋 La cartelera de WWE Monday Night RAW 17 de noviembre

La jornada de WWE Monday Night RAW 17 de noviembre arranca desde las 22:00 horas de Chile y tendrá como gran atractivo la despedida de John Cena de RAW.

Gunther vs. Je’Von Evans: combate individual del torneo ‘The Last Time Is Now’.

Solo Sikoa vs. participante por anunciar: combate individual The Last Time Is Now.

Becky Lynch (c) vs. Maxxine Dupri: por el campeonato Intercontinental Femenino de WWE.

Segmentos:

John Cena abrirá Monday Night RAW.

Nikki Bella explicará por qué traicionó a Stephanie Vaquer tras la última revalidación de su título mundial.

📺 ¿Dónde ver a Stephanie Vaquer en el WWE RAW?

Para ver a Stephanie Vaquer regularmente en el WWE Monday Night RAW debes acceder a Netflix, plataforma que transmite para toda Latinoamérica la WWE.

