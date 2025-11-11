Pese a que Stephanie Vaquer retuvo el título del Campeonato Mundial Femenino WWE, la gran noticia de la jornada fue la traición de Nikki Bella a la chilena, segundos después de alzar su cinturón.

Bella golpeó duramente a Vaquer, dejándola en la lona, y levantó el cinturón que le pertenece a nuestra compatriota, dejando en claro que se trata de un desafío para arrebatarle su conquista.

😡 La “furia” de los chilenos luego de la traición de Nikki Bella a Stephanie Vaquer

Es por esto que los chilenos, quienes están muy pendientes a cada movimiento de su estrella, defendieron a Stephanie Vaquer y expresaron su “furia” contra Nikki Bella.

La forma en que los fans nacionales de Vaquer dieron a conocer su molestia, es la clásica forma de los chilenos: llenar de recetas de cocina su Instagram.

De esta forma, Nikki Bella ya tiene en sus publicaciones los ingredientes y pasos para cocinar: charquicán, cazuela de vacuno, sopaipillas y pastel de choclo, entre otras preparaciones.

Ahora hay que ver si Bella entiende la señal y toma la decisión de restringir comentarios o algo por el estilo, ya que si mantiene sus configuraciones como hasta ahora, seguirá recibiendo “recomendaciones” de platos chilenos.

🗣️ Stephanie Vaquer lanzó dura advertencia a Nikki Bella después de su traición en WWE

Durante las últimas horas, la WWE lanzó un video en que Stephanie Vaquer lanza una dura advertencia a Nikki Bella, quien parecía ser su amiga, pero la traicionó frente a todos en Boston, tras la revalidación de su título mundial.

Vaquer afirmó con rabia: “Confía en Nikki, confía en Nikki, confía en Nikki… pensé que ella era mi amiga. Ella me traicionó. Me lo dijeron y no quise creer. Igual confié con el corazón. Pero no importa, porque lo que va a aprender ahora Nikki es que La Primera no perdona, La Primera no olvida. Te la voy a cobrar”.

Después en su cuenta de X, Vaquer volvió a la carga: “Confié en ti. Te ofrecí mi amistad sincera sin conocerte realmente… Pero tú tampoco me conocías… No perdono, no olvido. y nunca he mostrado misericordia… Nikki, jugaste con fuego y yo soy el fuego“.