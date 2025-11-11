La chilena Stephanie Vaquer tuvo una exitosa primera defensa de su título mundial femenino de WWE en el reciente episodio de Monday Night RAW, imponiéndose en un arduo combate a Raquel Rodríguez y manteniéndose como monarca de la marca roja.

Stephanie Vaquer logró vencer por conteo de tres a Rodríguez tras aplicarle una de sus movidas finales, en una lucha que también tuvo intervenciones tanto de Roxanne Perez como Nikki Bella, esta última quien sorprendió traicionando a La Primera tras la contienda.

😠 Nikki Bella le dio la espalda a Stephanie Vaquer y quiere el título de la chilena

Si bien Nikki Bella estuvo apoyando durante la lucha a Stephanie Vaquer y ambas habían formado una especial alianza durante las últimas semanas, la miembro del Salón de la Fama de WWE causó impacto al darle la espalda a la exponente nacional.

Mientras La Primera celebraba su victoria sobre Rodríguez, en un giro inesperado de los acontecimientos Bella golpeó con el título mundial femenino a la misma Vaquer, dejando en claro su traición a la chilena y sus intenciones de arrebatarle la presea.

Esto puede significar seguramente el inicio de una nueva rivalidad para Stephanie Vaquer en su reinado, el cual ya alcanza los 56 días de duración, con Nikki Bella ya confirmada como una de las antagonistas de la división femenina y en este caso como principal rival de la oriunda de San Fernando en adelante.

👀 ¿Cuándo podría darse una lucha titular entre Stephanie Vaquer y Nikki Bella?

Es lógico que en la próxima edición de RAW haya reacciones de parte de Stephanie Vaquer por la traición de Nikki Bella, lo que daría pie a esta rivalidad entre ambas con miras al próximo evento premium de WWE.

El próximo gran escenario de la empresa será Survivor Series: WarGames, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 29 de noviembre.