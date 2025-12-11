Stephanie Vaquer sigue cosechando récords en la WWE: la chilena ahora se consolidó como una de las luchadoras más efectivas de la empresa estadounidense, un gran mérito si pensamos que está recién viviendo su primera temporada en el nivel más alto.

No por nada, Vaquer ya tiene cuatro títulos desde que llegó a la marca: dos en NXT, uno en RAW y el Crown Jewel, despertando la admiración de todos en el mundo de la lucha libre.

🤩 El gran récord de Stephanie Vaquer en WWE

Según dio a conocer Cagematch, Stephanie Vaquer es la luchadora que más victorias tiene en Premium Live Events de la WWE en la presente temporada, con 8 en 10 combates.

Uno que estuvo cerca de igualarla fue el canadiense Ethan, quien tuvo 9 luchas y ganó en 7, lo que muestra lo difícil que es llegar al nivel que está actualmente la nacional.

Además, esto habla de la gran consideración que tiene Vaquer en los eventos importantes, la que e ha producido en todo caso por su extraordinario nivel. De hecho, estamos hablando de la actual monarca del Campeonato Mundial Femenino de WWE.

🥇 Los títulos que ha ganado Stephanie Vaquer en WWE

Stephanie Vaquer hizo su aparición en WWE en este 2025 en NXT y de inmediato conquistó el cinturón del Campeonato Norteamericano Femenino de NXT.

Luego siguió su hegemonía para ganar el Campeonato Femenino de NXT, algo inédito, ya que nunca antes una luchadora había tenido dos cinturones en simultáneo en esta categoria. De allí viene el apodo de La Primera.

Ya en RAW conquistó el mencionado Campeonato Mundial Femenino de WWE, el que ya ha defendido en dos ocasiones, mientras que en Australia se dio el lujo de coronarse en el Campeonato Femenino Crown Jewel de WWE.

Campeonato Norteamericano Femenino de NXT: 15 de febrero 2025

Campeonato Femenino de NXT: 11 de marzo 2025

Campeonato Mundial Femenino de WWE: 20 de septiembre 2025

Campeonato Femenino Crown Jewel de WWE: 11 de octubre 2025

