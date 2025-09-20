Una jornada de consolidación absoluta fue la que vivió este sábado la chilena Stephanie Vaquer en WWE, esto al conquistar su primer campeonato máximo con el título mundial femenino en el evento Wrestlepalooza.

La chilena, que ya había hecho historia anteriormente al proclamarse como la primera doble campeona en NXT, volvió a hacer historia en la empresa estadounidense al convertirse en la primera chilena en ser campeona mundial de la compañía.

🤩 Una celebración especial para Stephanie Vaquer en WWE

Stephanie Vaquer se lució en un gran combate ante Iyo Sky, donde se impuso a su rival por conteo de tres luego de aplicarle su Phoenix Splash, contienda en la que también debió recurrir al uso de su Devil Kiss y otras movidas como la Meteora y otras de las más efectivas que tiene en el ring.

Gracias a su eficaz repertorio, La Primera pudo doblegar la resistencia de Sky, quedándose con el vacante campeonato mundial femenino y tener su primer reinado en el roster principal de WWE.

Hito que llega precisamente en celebraciones de Fiestas Patrias en nuestro país, algo que tiene un toque más especial y dulce en el triunfo de Vaquer.

Stephanie Vaquer festejó junto a su padre su nuevo hito en WWE/ © Captura de pantalla

💪 El enorme regalo familiar de Stephanie Vaquer con su triunfo en Wrestlepalooza

Otro punto emotivo que tuvo el triunfo de Stephanie Vaquer fue el festejo posterior a la victoria sobre Iyo Sky.

La chilena y su rival tuvieron un notorio gesto de respeto mutuo por la tremenda contienda que dieron sobre el cuadrilátero, pero lo mejor es que la oriunda de San Fernando tuvo un especial testigo de su hito en el público.

Y es que en las tribunas del Gainbridge Fieldhouse estuvo presente el padre de Vaquer, quien en el día de su cumpleaños festejó con su hija con gran emoción por su hito logrado en la connotada empresa de lucha libre.

🏆 ¿Cuántos títulos tiene Stephanie Vaquer en WWE?

Con su victoria sobre Iyo Sky en Wrestlepalooza, Stephanie Vaquer ya posee tres títulos en WWE, donde además del campeonato femenino de NXT y el título norteamericano alcanza este gran logro en su carrera.

El campeonato mundial femenino se convierte en el título más grande que logra Stephanie Vaquer en la empresa estadounidense, ampliando su legado como la chilena más exitosa en los cuadriláteros y la primera latina en alzarse al tocar el cielo en esta materia.

