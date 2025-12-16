Una increíble situación se produjo en la batalla de Stephanie Vaquer vs Raquel Rodríguez, en el que la chilena busca retener su título del Campeonato Mundial Femenino de la WWE, en el Monday Night RAW 15 de diciembre en la ciudad de Hershey, Pensilvania (Estados Unidos).

Vaquer y Rodríguez estaban disputando un apasionante combate, en el que nuestra compatriota estaba viendo amenazado su reinado en la competencia femenina de la empresa estadounidense de lucha libre, pero una tremenda sorpresa irrumpió y cambio todo.

😡 La intervención que arruinó la defensa de Stephanie Vaquer por el título mundial

Resulta que Nikki Bella (enemiga declarada de Stephanie Vaquer y última luchadora derrotada en la disputa por el título mundial), se metió en la pelea y golpeó a ambas competidoras, dejándolas nocaut y sin poder continuar.

Esto provocó que terminara la pelea entre Vaquer y Raquel Rodríguez, ante desafiantes gritos de Bella: “No se metan con la leyenda”, ante las pifias de todo el público que asistió al GIANT Center de Hershey.

Más tarde dijo: “No me arrepiento. No voy a dejar competir a gente que está por debajo de mi lugar. Yo soy una leyenda de esta industria. Stephanie y Raquel, ustedes deberían estar limpiándome las botas”.

🤩 Stephanie Vaquer sigue como campeona mundial

La única buena noticia es que Stephanie Vaquer se mantiene con el cinturón del Campeonato Mundial Femenino de la WWE y ahora espera una nueva retadora, aunque con esto, hay grandes posibilidades de que Nikki Bella aparezca nuevamente como su contrincante.

Hay que esperar que se determine una nueva fecha para que Vaquer busque retener su título mundial, la que seguramente será ya en 2026. La rivalidad con Nikki Bella sigue posicionando a la chilena como una de las luchadoras más importantes de WWE, a la que todas quieren destronar de la cima, luego de un maravilloso 2025, en el que ha ganado 4 títulos.

