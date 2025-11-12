Stephanie Vaquer es la gran estrella del momento en la WWE: la chilena es la actual monarca del Campeonato Mundial Femenino y a la que todas quieren desafiar en la prestigiosa empresa de lucha libre.

Es por esto que ya se empiezan a vislumbrar importantes combates para la oriunda de San Fernando, uno de ellos en WrestleMania 42, evento para el que hay dos candidatas que pueden enfrentarla en una memorable lucha.

⭐⭐ Las dos estrellas que puede enfrentar Stephanie Vaquer en Wrestlemania 42

Según informó el medio especializado BodyslamNet, Stephanie Vaquer tiene la opción de enfrentar a Rhea Ripley y Becky Lynch, en el gran evento de la temporada de WWE, que tiene su próxima versión en abril de 2026.

Existe la posibilidad de que Vaquer luche con una de ellas o con las dos, en lo que puede ser una inolvidable batalla Triple Amenaza de WrestleMania en Nueva Orleans, Luisiana.

Además, se espera que ese combate sea por el título mundial y si se concreta eso, hay dos posibilidades: que Stephanie Vaquer retenga hasta abril de 2026 el cinturón del Campeonato Mundial Femenino o que en caso de perderlo se mantenga como una de las constantes retadoras.

📅 ¿Cuándo es WrestleMania 42?

WrestleMania 42 se disputará entre el sábado 18 y el domingo 19 de abril de 2026 en Nueva Orleans, Luisiana (Estados Unidos).

El horario, la cartelera y la confirmación de los combates, evidentemente se conocerán más cerca de la fecha del evento más importante del año en WWE.

De todas maneras, está prácticamente confirmada la presencia de la chilenas Stephanie Vaquer, quien ha sido la más brillante luchadora que ha tenido la WWE en esta temporada, con cuatro títulos, siendo la primera que ha logrado esto en su primer año.

📋 Los títulos de Stephanie Vaquer en WWE:

Campeonato Norteamericano Femenino de NXT: 15 de febrero 2025

Campeonato Femenino de NXT: 11 de marzo 2025

Campeonato Mundial Femenino de WWE: 20 de septiembre 2025

Campeonato Femenino Crown Jewel de WWE: 11 de octubre 2025

