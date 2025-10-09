Stephanie Vaquer sigue rompiendo moldes dentro y fuera del ring de WWE. En una reveladora entrevista con Chris Van Vliet en su podcast “Insight”, la actual Campeona Mundial Femenina confesó su mayor secreto y cómo tuvo que hacerle frente la mismísima WWE para mantener su identidad.

La Primera no solo tuvo que batallar en el ring, también tuvo que hacerlo con los ejecutivos de la empresa para poder llegar al lugar de élite que hoy ostenta.

👹El error que le cambió la vida a Stephanie Vaquer

El Devil's Kiss, esa espectacular maniobra que vuelve loco a Booker T en la mesa de comentarios, nació de un error durante un entrenamiento que la chilena decidió convertir en su arma letal.

“Fue un accidente. Estaba probando algo con mi entrenador y la posición cambió. Me gustó porque no dañas el cuello como con un DDT, y decidí quedármelo“.

Sin embargo, no todos estuvieron convencidos inicialmente. “Al principio en México muchos me dijeron que se veía raro y que no lo hiciera, pero yo insistí. Ahora míralo, es un gran movimiento“, le dijo La Primera a Chris Van Vliet.

El movimiento ganó notoriedad masiva gracias a las explosivas reacciones del ex luchador, y ahora comentarista Booker T, quien convierte cada ejecución en un espectáculo aparte. Sus gritos de emoción y comentarios exagerados se volvieron viral cada Devil's Kiss de Vaquer.

STEPHANIE VAQUER DID THE DEVILS KISS TO IYO SKY



THANK GOD BOOKER ISN'T ON COMMENTARY#WWERaw pic.twitter.com/CgEkLS3eFR — iitsTemper (@iitsTemper) April 22, 2025

🎵 La secreta batalla de Stephanie Vaquer contra WWE

La revelación más impactante de Stephanie Vaquer en el podcast “Insight” fue su enfrentamiento con los ejecutivos de WWE sobre su canción de entrada.

“Cuando fui a Raw, WWE tenía planes para cambiarle la música de entrada“, confesó Vaquer. Sin embargo, la chilena se plantó y fue directo con Shawn Michaels: “Le dije: ‘Shawn, por favor, amo mi música, no quiero que la cambien‘. Él me respondió: ‘Déjame ver qué puedo hacer'. Y al final pude mantenerla”.

“Mi tema es parte de mi personaje y de lo que soy. Los fans lo sienten igual, y no quería perder eso“. La luchadora entiende que en WWE, donde muchos talentos pierden elementos distintivos de sus personajes anteriores, mantener su identidad musical era fundamental para conservar la conexión con sus fanáticos.

📅 ¿Cuándo volverá a luchar Stephanie Vaquer?

Stephanie Vaquer, actual Campeona Mundial Femenina de WWE, tendrá una de las luchas estelares en WWE Crown Jewel. El evento se desarrollará este sábado 11 de octubre a las 9 de la mañana en la ciudad de Perth, Australia.

Vaquer enfrentará a Tiffany Stratton por el título Crown Jewel Femnino.

❓¿Cómo se llama el movimiento de Stephanie Vaquer?

El movimiento de Stephanie Vaquer se llama Devil's Kiss y lo utiliza desde su paso por el Consejo Mundial de Lucha Libre en México entre 2019 y 2024.

Vaquer, además, tiene dos movimientos exclusivos, uno de sumisión llamado “La Mapuche” y otro final que tiene su nombre: “Stephanie Vaquer Braker”

❓¿Por qué le dicen La Primera a Stephanie Vaquer?

El apodo de La Primera de Stephanie Vaquer vino desde la prensa mexicana especializada en lucha libre y luego fue incorporado en su personaje.

Vaquer es la primera sudamericana campeona del Consejo Mundial de Lucha Libre de México y en New Japan Pro-Wrestling, de ahí viene su apodo.

❓¿Es Stephanie Vaquer campeona de WWE?

El pasado 20 de septiembre Stephanie Vaquer venció a Iyo Sky en Wrestlepalooza y se transformó en la primera latinoamericana en ganar el Campeonato Mundial Femenino de WWE.

❓¿Cuánto gana un luchador de la WWE?

En promedio, un talento de WWE gana 350 mil dólares anuales y ese valor se incrementa si el luchador va teniendo un rol estelar, es campeón y participa activamente de todos los eventos PPV.Si bien no se conoce el sueldo de Stephanie Vaquer, por su ascenso meteórico en la empresa, debe estar entre los 250 y 350 mil dólares anuales.