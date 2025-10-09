WWE llevará a cabo su primer evento premium de este mes de octubre con Crown Jewel: Perth, en Australia, en el cual habrá participación de la campeona mundial femenina de la empresa, la luchadora chilena Stephanie Vaquer.

Este sábado, Vaquer se enfrentará en una prometedora contienda a la campeona femenina de WWE, Tiffany Stratton por definir a la campeona Crown Jewel de WWE, un título más simbólico para definir a la mejor monarca de la división hoy por hoy. Y, previo a este nuevo desafío, es que la chilena tuvo un bondadoso gesto en su visita a tierras australianas.

"I am number one and this is just the beginning."



She is La Primera. She is the Women's World Champion. She is Stephanie Vaquer. @Steph_Vaquer pic.twitter.com/zBbUFI4j74 — WWE (@WWE) October 7, 2025

👏 La destacable iniciativa de la que participó Stephanie Vaquer en Australia

Ya instalada en Australia, Stephanie Vaquer participó este jueves de una linda actividad que realizó WWE junto a Teletón del país oceánico.

“Hoy tuve la hermosa oportunidad de visitar Teletón en Australia. Conocer historias tan inspiradoras y sentirme motivada por esos pequeños me llena de fuerza y ​​gratitud. Gracias por recibirme con tanto cariño”, publicó Vaquer en sus redes sociales junto a algunas fotos en las que se le ve compartiendo junto a los niños que forman parte de la fundación.

Junto con Vaquer estuvieron presentes otras estrellas de WWE como la campeona de los Estados Unidos, Giulia, y los miembros de la división en parejas Angelo Dawkins y Montez Ford.

Stephanie Vaquer luchará este sábado en Crown Jewel: Perth/ © WWE

📅 ¿Cuándo y a qué hora ver a Stephanie Vaquer?

Stephanie Vaquer se medirá a Tiffany Stratton en una velada que comenzará el sábado 11 de octubre a las 9:00 de la mañana de nuestro país, debido a la diferencia horaria con Australia.

Se espera que la lucha entre campeonas sea una de las estelares del evento.

📺 ¿Dónde ver a Stephanie Vaquer?

Para ver la pelea entre Stephanie Vaquer y Tiffany Stratton, y el resto de WWE Crown Jewel en la aplicación de pago Netflix.