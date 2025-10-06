Stephanie Vaquer quiere seguir haciendo historia en WWE. La chilena, que el pasado 20 de septiembre se coronó campeona mundial de la compañía, tendrá un duro desafío en los próximos días.

Y es que tal como se conoció hace algunas semanas, la chilena se enfrentará a la campeona femenina Tiffanny Statton en WWE Crown Jewel, en Australia, el próximo sábado 11 de octubre.

Si bien los cinturones no estarán en juego, ambas se medirán por el Campeonato Crown Jewel femenino, el cual definirá quién es la monarca indiscutida de la compañía estadounidense.

📅 ¿Cuándo y a qué hora ver a Stephanie Vaquer?

Stephanie Vaquer se medirá a Tiffany Stratton en una velada que comenzará el sábado 11 de octubre a las 9:00 de la mañana de nuestro país, debido a la diferencia horaria con Australia.

Se espera que la lucha entre campeonas sea una de las últimas del evento.

📺 ¿Dónde ver a Stephanie Vaquer?

Para ver la pelea entre Stephanie Vaquer y Tiffany Stratton, y el resto de WWE Crown Jewel en la aplicación de pago Netflix.

📋 Cartelera completa de WWE Crown Jewel

Cody Rhodes se enfrentará a Seth Rollins en una lucha de campeón vs campeón por el Campeonato WWE Crown Jewel en el evento estelar

Stephanie Vaquer vs Tiffany Stratton se verán las caras en una lucha de campeona vs campeona por el Campeonato WWE Crown Jewel femenino

se verán las caras en una lucha de campeona vs campeona por el Campeonato WWE Crown Jewel femenino John Cena vs AJ Styles

Rhea Ripley & Iyo Sky vs Asuka & Kairi Sane

🔗 Sigue todo el detalle de la actuación de Stephanie Vaquer en WWE Crown Jewel en Al Aire Libre.