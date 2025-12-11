Un emotivo fin de semana se proyecta para el mundo del wrestling con el evento que celebrará WWE este sábado 13 de diciembre, una nueva edición de Saturday Night’s Main Event desde el Capital One Arena de Washington que tendrá como plato de fondo la última lucha en la carrera del legendario John Cena junto a la connotada empresa estadounidense.

En el marco de una gira de despedida llena de emociones a lo largo de este 2025 John Cena le bajará el telón a una gloriosa carrera dentro de los cuadriláteros en la que tendrá como último oponente al temible Gunther, quien se adjudicó este derecho de enfrentarse en mano a mano al 17 veces campeón mundial de WWE luego de ganar el torneo “The Last Time is Now”.

▪️ ¿Por qué se retira John Cena de WWE?

A inicios de este 2025 John Cena impactaba al mundo al anunciar que este sería su último año como luchador en actividad junto a WWE, teniendo una última aventura que lo llevó a participar de grandes eventos como el Royal Rumble y Elimination Chamber, donde hizo su inesperado cambio a “rudo” dentro de la compañía y posteriormente ser estelar en Wrestlemania 41, donde venció a Cody Rhodes para conquistar su decimoséptimo título mundial y convertirse en la estrella más ganadora de la historia. De ahí en más tuvo rivalidades contra algunos de sus icónicos rivales como Randy Orton y CM Punk, para luego volver a perder el campeonato a manos del propio Rhodes en Summerslam.

Hace unos meses atrás Cena ahondó en los motivos que llevaron a tomar esta decisión de dejar la lucha a sus 48 años de edad. “Yo hice una promesa al público. Cuando baje mi nivel me iré. Ya estoy ahí, siento que estoy un paso más lento. No quiero que nadie compre una entrada y se sienta estafado, eso es todo”, aclaró el líder de la “Cenation” en una conversación en el podcast del ex campeón de UFC, Daniel Cormier.

🏆 ¿Cuántos campeonatos tiene John Cena?

En sus 14 años de carrera en WWE John Cena conquistó 27 títulos, ostentando el récord de mayor cantidad de campeonatos mundiales con 17 preseas (14 veces campeón de WWE y 3 como campeón mundial de WWE), 1 vez campeón intercontinental, 5 veces campeón de los Estados Unidos, 2 veces campeón mundial en parejas y otras 2 ocasiones como campeón en parejas de WWE.

Además, Cena es dos veces ganador de Royal Rumble y en una ocasión se proclamó ganador del Money in The Bank.

👊 Gunther, la amenaza de John Cena en su última lucha

La última lucha de John Cena en WWE no será para nada fácil ya que enfrente tendrá al apodado “General del Ring”, Gunther, uno de los imponentes rudos de la empresa hoy en día y que ya prometió hacer rendir a la leyenda este sábado en Saturday Night’s Main Event.

Gunther ganó el Torneo The Last Time is Now al vencer desde octavos de final a Je’Von Evans, Carmelo Hayes, Solo Sikoa y a LA Knight en la gran final, lo que le permitió quedarse con la oportunidad de medirse a Cena.

📆 ¿Cuándo y a qué hora ver la última lucha de John Cena en WWE?

Esta nueva edición de Saturday Night’s Main Event con la última lucha de John Cena vs Gunther se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre desde las 22:00 horas de Chile.

📺 ¿Cómo ver Saturday Night’s Main Event este sábado 13 de diciembre?

A diferencia de los shows y eventos premium de WWE esta edición de Saturday Night’s Main Event no será transmitido por Netflix, sino que se podrá ver a través del canal de Youtube de WWE tanto en su versión en inglés como en español.

✅ Cartelera de Saturday Night’s Main Event del sábado 13 de diciembre