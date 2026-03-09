La lucha libre internacional vuelve a poner sus ojos en Chile. El evento Ambición de Poder 2026, organizado por la empresa nacional Guerra de Titanes, continúa sumando figuras históricas del circuito de WWE para un espectáculo que promete convertirse en uno de los más grandes realizados en el país.

Durante las últimas semanas la organización ha revelado nombres que marcaron una generación en la lucha libre televisada. Ahora, un nuevo anuncio vuelve a encender las expectativas entre los fanáticos.

Se trata de Eugene, personaje recordado por su paso por WWE y que actualmente lucha bajo su nombre real, Nick Dinsmore.

Eugene, ex WWE, confirma su llegada a Chile para Ambición de Poder

La organización Guerra de Titanes confirmó que el luchador estadounidense será parte del evento que se realizará el 28 de marzo en el Polideportivo del Estadio Nacional. Eugene alcanzó gran popularidad durante su etapa en WWE, donde incluso fue campeón en parejas junto a William Regal y protagonizó recordadas historias con figuras como Triple H y Hulk Hogan.

En la previa de su debut en suelo chileno, el luchador expresó su entusiasmo por presentarse ante el público local. “No podía permitirme no pasar por Chile durante mi carrera. Es una de las grandes potencias de la lucha libre y me dicen que sus fanáticos están realmente locos”, comentó.

La empresa organizadora adelantó que en los próximos días se anunciará el rival que tendrá el estadounidense en la cartelera del evento.

Las otras figuras de WWE que estarán en el evento de lucha libre en Chile

El evento Ambición de Poder ya cuenta con varias estrellas internacionales confirmadas, muchas de ellas con pasado importante en WWE. Entre los nombres que estarán presentes destacan:

Superestrellas confirmadas

Dolph Ziggler (Nic Nemeth) , quien enfrentará a Dylan Fabrizio por el Campeonato Mundial de Revolución Lucha Libre.

, quien enfrentará a Dylan Fabrizio por el Campeonato Mundial de Revolución Lucha Libre. Indi Hartwell , ex campeona femenina de NXT y luchadora con raíces chilenas.

, ex campeona femenina de NXT y luchadora con raíces chilenas. The Brian Kendrick , ex campeón crucero y en parejas de WWE.

, ex campeón crucero y en parejas de WWE. Hugo Savinovich, histórica voz de la lucha libre en español, quien estará en la mesa de comentarios.

Desde la organización incluso proyectan que este espectáculo podría convertirse en el evento más grande producido por una compañía chilena de lucha libre.

Ambición de Poder busca convertirse en el “WrestleMania chileno”

La meta del evento es ambiciosa. Según explicó Braulio Moreno, CEO de Guerra de Titanes, el objetivo es consolidar el espectáculo como un punto de encuentro para los fanáticos de este deporte en el país. “Queremos transformar Ambición de Poder en el WrestleMania chileno”, comentó hace algunas semanas el ejecutivo de la compañía.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Propass, donde las localidades más cercanas al ring con acceso a Meet and Greet ya se encuentran agotadas.

Detalles del evento

Fecha: Sábado 28 de marzo

Sábado 28 de marzo Hora: 16:00

16:00 Lugar: Polideportivo del Estadio Nacional

Polideportivo del Estadio Nacional Entradas: disponibles en Propass

El anuncio de Eugene suma una nueva figura a un espectáculo que busca consolidar el crecimiento de la lucha libre profesional en Chile.