La lucha libre en Chile vivirá una noche especial en el evento Ambición de Poder 2026. Una figura internacional, con historia en WWE y raíces chilenas, aterrizará en Santiago para disputar uno de los combates más esperados del año.

El Polideportivo del Estadio Nacional será el escenario donde Indi Hartwell, actual integrante de TNA y ex campeona femenina de NXT, buscará dejar su huella ante el público nacional. Y no será un combate cualquiera: estará en juego un Campeonato.

💥 ¿Quién es Indi Hartwell y por qué su debut en Chile genera tanto impacto?

Indi Hartwell es una luchadora australiana de 29 años, con padre italiano y madre chilena, que en 2023 conquistó el Campeonato Femenino de NXT en WWE. Fue la primera competidora con raíces chilenas en obtener un título en la empresa más importante del mundo.

Antes del fenómeno de Stephanie Vaquer, fue Hartwell quien marcó un precedente para el talento femenino vinculado a Chile en la lucha libre internacional. Su paso por WWE la posicionó como una figura reconocida dentro del circuito global.

Hoy forma parte del roster de TNA, pero mantiene un fuerte vínculo emocional con nuestro país. Incluso ha manifestado públicamente su cariño por Chile y su conexión familiar con esta tierra.

🇨🇱 El mensaje de Indi Hartwell antes de su llegada a Chile

Tras confirmar su participación mediante un video en Instagram, la ex campeona de NXT dejó clara su motivación. “Me han comentado el talento que existe en la lucha libre femenina en Chile y ha llegado el momento de comprobarlo. Estoy ansiosa de poder visitar la tierra de mi madre y obtener el título más prestigioso de un país que amo con todo mi corazón”, señaló.

El evento Ambición de Poder 2026 promete ser uno de los espectáculos más importantes del calendario nacional. Y con la presencia de Indi Hartwell, la lucha libre chilena suma un atractivo internacional que eleva el nivel de la cartelera.

🏆 La Fatal de 4 Esquinas por el Campeonato Femenino de Revolución Lucha Libre

El próximo 28 de marzo, Indi Hartwell competirá en una Fatal de 4 Esquinas válida por el Campeonato Femenino de Revolución Lucha Libre, en el marco de Ambición de Poder.

Sus rivales serán:

Azumi, “La Princesa Guerrera” y actual campeona

Domina

Leah, la “Líder de la Manada” y actual Reina del Ring de Guerra de Titanes

No será un desafío menor. Hartwell no sólo enfrentará a tres exponentes del circuito chileno, sino que lo hará en territorio ajeno, ante un público que respalda a sus representantes locales.