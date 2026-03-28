Ignacio “Jaula” Bahamondes está de vuelta. El mejor peleador de artes marciales mixtas de la historia chilena sube esta noche al octágono del UFC Fight Night de Seattle para enfrentar al azerbaiyano Tofiq Musayev en un combate que puede devolverle su lugar en el Top 15 del peso ligero mundial, o alejarlo de él por tiempo indefinido.

Después de casi ocho meses sin competir —los más difíciles de su carrera, según sus propias palabras— “Jaula” aceptó esta pelea con apenas tres semanas de aviso. “Cuando estaba a punto de destruirme, llega el UFC y me dice que tienen una oportunidad”, reveló el propio Bahamondes en los días previos al combate.

Esta noche, Chile tiene los ojos puestos en Seattle.

¿A qué hora pelea Bahamondes hoy?

El UFC Fight Night Seattle comienza a las 18:00 horas de Chile con la cartelera preliminar. La pelea de Bahamondes es la coestelar de los preliminares, programada aproximadamente para las 20:00 horas. La cartelera estelar, encabezada por el excampeón de peso mediano Israel Adesanya, arranca cerca de las 21:00 horas.

Inicio cartelera preliminar : 18:00 hrs

: 18:00 hrs Pelea de Bahamondes (aprox.): 20:00 hrs

(aprox.): 20:00 hrs Inicio cartelera estelar : 21:00 hrs

: 21:00 hrs Pelea principal Adesanya vs Pyfer: ~23:00 hrs

¿Cómo ver la pelea de Bahamondes desde Chile?

La pelea de Bahamondes no se transmite por televisión abierta ni por cable. El único lugar donde puedes verla es a través de Paramount+, la plataforma de streaming que tiene los derechos de la UFC en Chile. Paramount+ tiene planes desde $4.299 pesos al mes, con prueba gratuita disponible para nuevos usuarios, accesible desde web, celular, smart TV o consola de videojuegos.

La cartelera completa del UFC Fight Night Seattle

Pelea principal:

Israel Adesanya vs. Joe Pyfer — Peso mediano

Coestelares:

Alexa Grasso vs. Maycee Barber — Peso mosca femenino

Michael Chiesa vs. Carlston Harris — Peso wélter

Preliminares:

Ignacio “Jaula” Bahamondes vs. Tofiq Musayev — Peso ligero ⬅ el chileno

— Peso ligero ⬅ el chileno Chase Hooper vs. Lance Gibson Jr. — Peso ligero

Terrance McKinney vs. Kyle Nelson — Peso ligero

Mansur Abdul-Malik vs. Yousri Belgaroui — Peso mediano

Julian Erosa vs. Lerryn Douglas — Peso pluma

Marcin Tybura vs. Tyrell Fortune — Peso completo

¿Quién es Tofiq Musayev, el rival de “Jaula”?

Bahamondes no tendrá una noche fácil. Tofiq Musayev es un azerbaiyano de 30 años con uno de los registros más peligrosos de la división: 22 victorias, 18 por nocaut y solo 6 derrotas. Con experiencia previa en Bellator MMA, es conocido por su poder de golpeo y agresividad en el striking. Su última pelea en UFC terminó en derrota por sumisión ante Myktybek Orolbai, por lo que también llega con algo que demostrar.

El propio “Jaula” fue directo: “Es una pelea riesgosa, es muy agresivo y va al frente. Tiene experiencia, pero no está mentalmente listo para hacer los sacrificios que yo hago. No creo que lo quiera más que yo”.

¿Por qué esta pelea es tan importante para Bahamondes?

“Jaula” llega a Seattle cargando el peso de ocho meses de inactividad y una derrota que le costó caro en el ranking. En <u>[junio de 2025, el chileno cayó por decisión unánime ante Rafael Fiziev en el UFC Bakú]</u>, resultado que cortó una racha de tres victorias consecutivas que lo habían llevado por primera vez al Top 15 del peso ligero.

Su récord actual es de 17 victorias —11 por nocaut— y 6 derrotas. Una victoria esta noche lo devuelve de inmediato a la conversación del Top 15. Una derrota, en cambio, podría complicar seriamente su continuidad en la organización más importante del mundo.

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