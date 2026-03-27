La Lucha Libre en Chile vive uno de sus momentos más ambiciosos. Guerra de Titanes prepara un espectáculo que no sólo apuesta por el talento local, sino que también pone al país en el mapa internacional con nombres que marcaron época en WWE.

A días del evento, la cartelera ya está completamente definida. Y lo que se viene en el Polideportivo del Estadio Nacional no es un show más: es una apuesta fuerte que mezcla figuras globales, campeonatos en juego y rivalidades que nacieron incluso fuera del ring.

Guerra de Titanes: Ambición de Poder 2026 con Dolph Ziggler liderando la cartelera

Ambición de Poder 2026 tendrá como gran atractivo la presencia de Dolph Ziggler, hoy conocido como Nic Nemeth, quien protagonizará la lucha estelar del evento. El ex Campeón Mundial de WWE se enfrentará al chileno Dylan Fabrizio, en un combate que pondrá en juego el Campeonato Mundial de Revolución Lucha Libre.

Este duelo no sólo marca el cruce entre experiencia internacional y talento nacional, sino que también posiciona al evento como uno de los más relevantes en Sudamérica.

Evento: Ambición de Poder 2026

Fecha: 28 de marzo

Lugar: Polideportivo Estadio Nacional

Main event: Nemeth vs Fabrizio

Las luchas femeninas y combates múltiples elevan el nivel del evento

El Campeonato Mundial Femenino también tendrá protagonismo en una lucha de alto impacto. La campeona Azumi defenderá su título en una Fatal de 4 Esquinas ante Domina, Leah e Indi Hartwell.

A esto se suma otra lucha de características similares por el Campeonato Máximo de Legión Lucha Libre, donde participarán nombres reconocidos como Brian Kendrick y Eugene, junto a figuras locales.

La cartelera no sólo apuesta por nombres, sino también por formatos dinámicos que aseguran ritmo y espectáculo en cada combate.

Presencia chilena y figuras mediáticas completan el show

El evento también tendrá un fuerte componente nacional. Destaca la participación de Tomás Leiva, conocido por el podcast Tomás Va a Morir, quien se subirá al ring en una lucha que nació desde redes sociales.

Además, los títulos en parejas y el Campeonato Latinoamericano estarán en disputa, reforzando una cartelera cargada de acción.

Otro punto relevante será la narración del evento, que contará con la voz histórica de la WWE, Hugo Savinovich, acompañado por nombres del periodismo deportivo.

📊 Claves de Ambición de Poder 2026