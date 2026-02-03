La luchadora chilena Stephanie Vaquer debió defender su cinturón de Campeona Mundial Femenina de WWE en el Monday Night Raw que se disputó en Filadelfia, Estados Unidos. La Primera cerró un largo feudo de ataques fuera del ring contra Raquel Rodríguez, luchadora americana oriunda de Texas, pero con raíces latinas.

La lucha tuvo la dificultad de ser considerada, “Callejera de Filadelfia”, lo que dio más libertades para el uso de implementos como sillas metálicas y tarros de basura.

🇨🇱 Stephanie Vaquer retuvo su Título Mundial Fenenino de WWE

En una lucha que además tuvo larga duración, agregando los utencilios que son autorizados en la Lucha Callejera de Filadelfia. La nacida en San Fernando demostró su capacidad en el ring y el uso de los implementos legales, para esta defensa. Todo camino al gran evento de la Lucha Libre, Wretlemania, donde Stephanie Vaquer podría ser cabeza de cartel de una de las jornadas.

Luego de largos pasajes de lucha fuera del ring, la definición llegó mediante el uso de las mesas. La Primera mostró molestias en su tobillo tras ser atacada en ese punto por Rodríguez, pero la defensa de su cinturón pasó por encima el castigo de la retadora.

🥇 ¿Cómo retuvo su título Stephanie Vaquer ante Raquel Rodríguez en Raw?

En una irrupción de la ganadora del Royel Rumble femenino, Liv Morgan entregó el título a Rodríguez para ganar la pelea, pero la chilena se repuso y enfrentó a su rival sobre una esquina del ring. Luego de batallar por largos pasajes, Vaquer tomó con sus piernas a la americana y la remató con el Final Infernal y logró el conteo de 3 para retener el título.

Pero en el final, Morgan le aplicó su movida el Oblivion y levantó el título con la chilena tendida en el ring. Asumiendo que ante La Primera hará efectiva su chance de ser retadora por el cinturón.

obLIVion! 👀



Does the Women's Royal Rumble Winner @YaOnlyLivvOnce have her sights set on the World Title? pic.twitter.com/xHmF8mqkOP — WWE (@WWE) February 3, 2026

🗓️ Lo que viene para Sephanie Vaquer en WWE

La Primera debe seguir la ruta a Wrestlemania como Campeona Mundial Femenina de la marca Raw. El próximo evento pagado será Elimination Chamber en Chicago el 28 de febrero y luego la gran cita de la Lucha a nivel Mundial, en Las Vegas, Nevada. Los días 18 y 19 de abril.