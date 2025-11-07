Stephanie Vaquer es la sensación de la WWE: la chilena hizo historia al convertirse en la primera competidora en conseguir cuatro títulos en su primer año como figura de la empresa de lucha libre.

Además, es la vigente campeona mundial femenina, por lo que todas las luces están con ella cada vez que entra al cuadrilátero.

🤩 ¿Cuántos títulos tiene Stephanie Vaquer?

Stephanie Vaquer ya tiene cuatro títulos en la WWE: la oriunda de San Fernando ha tenido un brillante 2025 en el que conquistó 4 coronas, todas las que tiene hasta el momento en su carrera en la empresa.

El primer título que ganó fue el Campeonato Norteamericano Femenino de NXT, el 15 de febrero de este 2025, luego de vencer a Fallon Henley en el evento NXT: Vengeance Day.

Luego el 11 de marzo, Vaquer derrotó a Giulia en NXT Roadblock, conquistando el Campeonato Femenino de NXT, logrando un inédito bicampeonato en la marca, hecho histórico que le valió el apodo de La Primera.

Lo más valorable fue que varias veces retuvo estos títulos, aunque la jornada del 25 de marzo fue mágica, ya que consiguió el hito de defender dos cinturones en la misma misma noche, siendo la primera luchadora en lograrlo.

Ya con su ascenso a Raw vino lo mejor de su carrera, conquistando el Campeonato Mundial Femenino de WWE el 20 de septiembre en Wrestlepalooza, batiendo a Iyo Sky.

Para completar su 2025 soñado, Stephanie Vaquer logró el Campeonato Femenino Crown Jewel de WWE a costa de Tiffany Stratton, el 11 de octubre de este 2025, en Australia.

Los títulos de Stephanie Vaquer:

Campeonato Norteamericano Femenino de NXT: 15 de febrero 2025

Campeonato Femenino de NXT: 11 de marzo 2025

Campeonato Mundial Femenino de WWE: 20 de septiembre 2025

Campeonato Femenino Crown Jewel de WWE: 11 de octubre 2025

💪 Stephanie Vaquer defenderá nuevamente su título mundial

Este lunes Stephanie Vaquer volverá al cuadrilátero para defender su Campeonato Mundial Femenino WWE, en una nueva velada de Monday Night Raw en Boston, Estados Unidos.

Su contrincante será Raquel Rodriguez y será uno de los combates estelares: la chilena busca mantenerse como la mejor del mundo en damas de la WWE.

La jornada de Raw en que Vaquer defenderá su título mundial comienza a las 22:00 horas de Chile y será transmitida a través de Netflix para toda Latinoamérica.